La historia detrás de la creación del Volkswagen Golf: el modelo europeo más vendido de la historia

Se cumplen 50 años desde que en 1974, un coche que no era consciente de lo que lograría en el futuro, saliese de la línea de producción en la factoría de Wolfsburg, esta es la historia detrás de la creación del primer Volkswagen Golf.

El sustituto del Beetle tenía que ser algo único para convertirse en digno sucesor de este modelo, algo para lo que ingenieros de marcas como Porsche y Audi, aunaron fuerzas, con el objetivo de crear algo diferente a lo que acostumbraba el automovilismo de entonces, de hecho, fue el por entonces CEO de Volkswagen, Kurt Lotz, quien les dijo: "Queremos que diseñéis el sucesor del Escarabajo, nos daremos por satisfechos si el espacio interior es similar al del Beetle".

Este modelo supuso una revolución, que junto al Passat, el Scirocco y el Polo, marcó el comienzo de una nueva era en Volkswagen, la presencia del motor en la parte delantera y la tracción delantera, además de una nueva forma de fabricación más moderna y eficiente.

Carl Horst Hahn (antiguo presidente del grupo Volkswagen de 1982 a 1993)

A finales de los 60, la dirección y los empleados de la marca estaban inquietos ¿La razón? Por entonces, la disminución de las ventas del icónico Beetle parecía indicar que se había agotado el concepto de vehículo de tracción trasera y refrigeración por aire, por lo que la necesidad de un nuevo modelo que pudiese competir en el mercado de los compactos era un asunto urgente, cuyas expectativas eran muy altas.

Pero una revolución no se logra sin un giro de 180 grados que haga que las cosas cambien por completo, y entre las ideas que surgieron de cara al nuevo modelo, se encontraban la refrigeración por agua, motor en línea frente al habitual bóxer, implementación de tracción delantera frente a la trasera utilizada por entonces, o un diseño funcional en lugar de curvas divertidas entre otros.

Tres prototipos hasta dar con el diseño final

En 1969 Volkswagen encargó a Porsche el reemplazo del Beetle, dando lugar así al EA 266 con un gran maletero y motor central refrigerado por agua situado bajo los asientos traseros. Este ofrecía grandes prestaciones alcanzando los 187 km/h, sin embargo, su difícil acceso para reparación y mantenimiento hicieron que fuese descartado pese a estar listo para su producción y habiendo fabricado ya más de 50 unidades.

A este le siguió el ES 276 desarrollado en Wolfsburgo, el cuál incorporaba elementos que tendría el modelo final, tales como el motor delantero, tracción delantera, gran maletero o carrocería fastback entre otros. El diseño de tres puertas no se basó en ningún modelo hasta entonces producido, sin embargo, solo llegó a fabricarse una única unidad.

Finalmente, llegó el EA 337, a cargo de Rudolf Leiding (Reponsable de Audi en los modelos Audi 80 y Audi 100), que trasladó elementos de estos al Golf, tales como la mecánica de cuatro cilindros en línea refrigerada por agua o líneas de diseño más rectangulares. Este concept que no llegó a producirse, impulsó sin embargo el proyecto, que vio como el prototipo final de Giorgetto Giugiaro salía de la línea de producción en marzo de 1974.

Giorgetto Giugiaro, responsable del diseño del primer Volkswagen Golf.

La curiosa historia detrás del diseño final viene del Salón del Automóvil de Turín en 1969, donde tras analizar los coches de la exposición la delegación de Volkswagen que allí se encontraba, con Kurt Lotz a la cabeza, escogieron cuatro modelos de Giugiaro de entre los seis más les gustaron, lo que llevó a la colaboración entre ambas partes.

La guía que le dieron a Giugiaro para el diseño fue: "crea un coche compacto moderno con portón trasero, en línea con las nuevas tendencias, y con un diseño de dos volúmenes con unas dimensiones establecidas". Junto a esto, y con el diseño rompedor angular y moderno, este nuevo enfoque otorgó al Golf una presencia renovada que rompía con lo conocido hasta entonces de la marca alemana, y que hizo que de todas las propuestas presentadas al concurso, la de Giorgetto fuese la ganadora.

Cambios con respecto al modelo original

Chasis del Golf MK1 en la línea de producción en la factoría de Wolfsburgo.

A raíz de las normas de seguridad estadounidenses, así como con los análisis técnicos y financieros, el modelo que se presentó y el que salió a producción, tuvo una serie de variacionespara que encajase en los requisitos.

Entre estos, se modificó el frontal, cuyo diseño original era 10 centímetros más largo, las ópticas traseras más cortas, o el parabrisas que era más inclinado. Otro de los cambios clave fueron las luces delanteras, que a raíz de los costes, pasaron de ser rectangulares a redondas, puesto que por aquel entonces era mucho más barato hacerlo de esta forma, así como descartar los intermitentes delanteros.

Ensamblaje de motores en la factoría de Wolfsburgo.

El diseño no solo era atractivo, si no también fácil de fabricar, un requisito indispensable al ser un modelo que estaba pensado para una producción a gran escala. Con un precio que partía de los 7.995 marcos alemanes (unos 3.835 euros de entonces), el éxito fue rotundo, logrando vender un millón de unidades en solo 31 meses, y hasta 6,9 millones en la primera generación. No fue hasta el 25 de junio de 2002 que salió la unidad 21.517.415 ¿Qué lo hacía especial? Que con esta unidad el Golf superaba al Beetle como el modelo de Volkswagen con mayor producción de la historia.

Estos cambios, no impidieron que el diseño de este Golf fuese un referente para el resto de marcas e incluso se designase como una nueva "clase golf" como tipo de coche. Además, este diseño histórico, logró que el modelo se convirtiese en un icono de la historia del automovilismo.