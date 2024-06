Citröen presenta el nuevo C3 Aircross: el SUV eléctrico más barato del mercado con hasta 7 plazas y etiqueta CERO

Citröen ha dado a conocer el nuevo C3 Aircross, un modelo que cambia por completo con respecto a su anterior versión y que se observa sobre todo en un diseño más cuadrado y unas líneas más rectas, te contamos sus novedades y precios.

El nuevo C3 Aicross destaca por su tamaño (Comparte la plataforma Smart Car, desarrollada a partir de la actual CMP, con el C3 y el Fiat Grande Panda), el cuál aumenta hasta los 4,39 metros frente a los 4,16 que medía la anterior generación, rivalizando con modelos del grupo como el Opel Frontera, otros como el Dacia Jogger, el Renault Symbioz o el MG ZS EV (en motorización eléctrica), y superando pero considerándose como rival, de modelos más pequeños como el Seat Ateca.

En función de las necesidades requeridas por el usuario, la marca ofrece motorizaciones gasolina, eléctrica o híbrida, pudiendo escoger entre el motor 1.2 turbo 100 CV, el eléctrico de 113 CV y etiqueta CERO, o la motorización de gasolina micro híbrida de 136 CV y etiqueta ECO, que llegará más adelante, junto a la versión de 7 plazas aún no disponible.

El maletero es uno de los puntos fuertes del coche, con 469 litros de capacidad para la versión de cinco puertas, resulta en un maletero versátil para un coche de estas dimensiones.

El precio que ha dado Citröen para el nuevo C3 Aircross, es de 18.990 euros para la versión de acceso, es decir, con el acabado You (el más básico, seguido del You Pack Plus por 21.190 euros, y el Max) y el motor PureTech de gasolina de 100 CV. La versión con motorización eléctrica de 113 CV (que ofrece 306 km de autonomía, aunque más adelante llegará una de 400 km), parte de los 26.490 euros también con el acabado You, 28.690 para el You Pack Plus y 30.890 euros para el Max.