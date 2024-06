El director general de la DGT lo confirma: "no habrá reclasificación de etiquetas medioambientales"

La implantación de las etiquetas medioambientales acorde con las zonas de bajas emisiones, supusieron un cambio de 180 grados en la forma que teníamos de desplazarnos, ahora, el director general de la DGT aclara cual será el funcionamiento de esto en los años venideros.

En el observatorio de Arval Moblity, Pere Navarro, director general de la DGT, ha contestado a diferentes preguntas sobre el estado de los vehículos que circulan en nuestro país, además de como afecta a estos las etiquetas medioambientales en su día a día o la creciente tendencia a compartir coche de las nuevas generaciones que obtienen el permiso de conducir, además de como estos prologan la obtención del carnet hasta que se convierte en una necesidad.

Entre lo más destacado de la entrevista, nos encontramos con la idea que tienen de implementar próximamente una serie de facilidades para aquellos vehículos que tengan mejor puntuación en cuanto a un nuevo sistema de clasificación basado en la seguridad vial del coche se refiere, tras haber estudiado que en los accidentes con coches más antiguos, las consecuencias son más graves que con uno de hace menos de cinco años.

La clave de la seguridad al volante está según él, en los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) que implementan ahora los fabricantes en sus vehículos, lo que logra que salgas ileso de un accidente mientras que con un coche antiguo, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer se multiplica por dos con los coches más antiguos de 10 a 15 años con respecto a los de hace cinco años hasta ahora.

En un estudio realizado por la DGT así lo demuestran, al evidenciar que la antigüedad media de los turismos que circulan en carretera es de 11,8 años, mientras que aquellos en los que viajaban los fallecidos en 2022, era de 14,8 años y 15,4 para vías interurbanas y urbanas respectivamente.

Entre las iniciativas que fomenten la renovación del vehículo, actualmente se encuentran estudiando la posibilidad de acceder a zonas de bajas emisiones pese a la etiqueta, menor coste de aparcamientos en zonas de estacionamiento regulado o mayor tiempo de uso de zonas de carga y descarga.

Como cierre, aseguraba que pese a que se encuentran estudiando la actualización del sistema vigente de distintivos medioambientales, estas no sufrirán un cambio a corto plazo, y, cuando este llegue, no afectará a los vehículos actuales si no a los nuevos que se matriculen una vez implementado este nuevo sistema. Un cambio que se antoja complejo al depender este de aspectos tecnológicos tan dispares como son la normativa Euro 7 o la futura nueva Directiva de Calidad del Aire de la Unión Europea.