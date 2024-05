McLaren rinde homenaje al legado de Ayrton Senna con el diseño único "Senna Sempre" pintado a mano

Ayrton Senna es considerado por muchos, entre los que me incluyo, como el mejor piloto que ha pasado nunca por la F1, capaz de hacer cosas que no se han visto a ningún otro piloto, y quien era capaz de "bailar bajo la lluvia". Ahora, McLaren ha anunciado un diseño especial para honrar la memoria del tres veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Las muestras de afecto hacia Ayrton Senna tanto dentro como fuera de la pista siempre han sido mayúsculas, y McLaren, equipo para el que corrió entre 1988 y 1993, y en el que ganó tres títulos mundiales de Fórmula 1, nunca deja pasar la oportunidad de honrar la memoria no solo de un gran piloto, sino de una grandísima persona.

Ayrton Senna devolvió la fe a una Brasil en decadencia que tenía poco por lo que sonreír, y que vio en él la figura de aquel que ejemplificaba que todo era posible, que generaba ilusión y capacidad de resiliencia en aquellos que se sentían inspirados al ver a un piloto que cada día daba el máximo en la búsqueda de la perfección. Además, dos meses antes de su muerte en mayo de 1994, se fundó el instituto Ayrton Senna, una organización benéfica que tiene el objetivo de ayudar al desarrollo humano de niños y adolescentes en Brasil.

30 años después de su muerte en el circuito de Imola, durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1 en 1994, McLaren ha anunciado un diseño especial para honrar la memoria de un piloto que marcó una época en la competición de automovilismo, y gracias al cuál la seguridad en la Fórmula 1 tuvo un antes y un después.

El modelo escogido para este homenaje no podía ser otro que el McLaren Senna, no solo por su nombre, si no por ser el modelo más extremo jamás fabricado por la marca de Reino Unido. Diseñado y desarrollado como el McLaren definitivo tanto para circuito como para carretera, cuenta con unas prestaciones de vértigo tales como un motor 4.0 V8 Twin Turbo que rinde 800 CV y 800 Nm de par, que logra una velocidad máxima de 340 km/h, haciendo el 0-100 en solo 2,8 segundos.

El diseño creado por McLaren Special Operations (MSO), división centrada en ir más allá en la personalización de modelos únicos para clientes más exigentes, estará limitado a una única unidad de exposición durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y está centrado en los colores verde, amarillo y azul de la bandera de Brasil, la cuál Senna siempre tuvo presente llevar a lo más alto, y que lucía en su mítico casco que todo aficionado al automovilismo reconoce en cuanto lo ve, con una técnica de pintura que emula la ondulación al viento de una bandera.

También cuenta con elementos especiales además de la pintura tricolor, como las representaciones de Ayrton en los paneles que cubren las tomas de aire, o la frase de Senna: "No tengo ídolos, admiro el trabajo, la dedicación y la competencia" bordado en el interior.

Michael Leiters, director ejecutivo de McLaren Automotive, así lo declara: "Ayrton Senna nació para competir, y su pasión por las prestaciones y la perfección sigue viva en McLaren. El McLaren Senna lleva su nombre y encarna su espíritu: es el McLaren de calle definitivo para unas prestaciones centradas en la pista, y esta inspiración magistralmente detallada captura la energía contagiosa de Ayrton. Nuestra colaboración con McLaren Racing para honrar el legado de competición de Senna 30 años después es una celebración compartida de las habilidades de pilotaje únicas de Ayrton, y el circuito urbano de Mónaco que hizo suyo es el lugar perfecto para reflexionar sobre sus increíbles logros."

Como exposición, pero también para rodar con Lando Norris y Oscar Piastri en Mónaco

Livery que lucirá el MCL38 de McLaren en el Gran premio de Mónaco 2024

El Mclaren Senna de venta al público no será el único coche que porte un diseño especial, pues el monoplaza MCL38 de Fórmula 1 del equipo McLaren que conducirán Lando Norris y Oscar Piatri durante el GP de Mónaco también lucirá la livery especial denominada como "Senna Sempre"en recuerda a Ayrton Senna.

El GP de Mónaco ha sido el escogido frente a Imola, al ser este un circuito fetiche para Senna, siendo el piloto con más victorias en el trazado monegasco, con un total de seis coronaciones, siendo en 1987 su primera, y después, cinco consecutivas de 1989 a 1993 con McLaren.

Zak Brown, jefe de escudería de McLaren Racing, también ha tenido unas palabras sobre este homenaje: "El equipo se enorgullece de honrar y celebrar la extraordinaria vida y el legado en la competición de Ayrton Senna a través de esta livery de McLaren. Senna sigue siendo venerado y respetado como el mayor icono de la Fórmula 1 y el piloto más laureado de McLaren. Su impacto en McLaren es enorme, no sólo por su palmarés en las competiciones, sino también por su presencia en el equipo, y ahora por su legado, así que es un honor competir para él en su circuito más exitoso con sus colores verde, amarillo y azul".

Además, en el Gran Premio de Imola de este año, celebrado una semana antes del GP de Mónaco, se celebró un homenaje entre los actuales pilotos de la parrilla en honor al piloto brasileño, donde todos compartieron momentos emotivos recordando a un piloto único que en el caso de algunos de los pilotos, les impulsó a luchar por su suelo de llegar a la F1, al tener a este como ídolo.

Homenaje de los pilotos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Imola

En este homenaje liderado por el piloto Sebastian Vettel, el foco estuvo puesto en la vuelta del alemán a los circuitos, acompañado del McLaren MP 4/8 con el Senna logró su última victoria en Fórmula 1, dando como resultado un homenaje tan espectacular como emotivo.

Post compartido por Sebastian Vettel en sus redes sociales