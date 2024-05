Koichi Suga: "El diseño es arte y belleza, y Lexus debe ser arte"

Hemos tenido la oportunidad hablar con Koichi Suga, director general de Diseño de Lexus, para conocer de primera mano la esencia del estilo de Lexus, así como las pautas que marcan su lenguaje de diseño o hacia dónde busca evolucionar la marca.



¿Qué conecta a Lexus con el diseño?

El arte es belleza, y Lexus tiene que ser arte, es decir, que su línea ejemplifique esa belleza y sea perceptible por la audiencia, pero no somos artistas, somos diseñadores y es muy importante que Lexus sea arte.

¿Por qué tan implicados en arte y diseño?

Si ves, nuestro presidente Akido Toyoda, el dice que queremos ser los primeros en al área local, una compañía que se compromete con la comunidad, y para ello una forma de contribuir es hacer buenos productos. La razón por lo que lo hacemos es que queremos enriquecer las áreas donde estamos tan presentes como cultura, arte y deporte porque no queremos ser solo una marca de coches, queremos ser un estilo de vida que forme parte de esas áreas. He estado muchas veces en España, y he visitado Barcelona unas cuatro o cinco veces con mi familia y me encatan las obras de allí de Picasso, Gaudi… Un arte fascinante.

¿Por qué apuestan tanto por artistas pequeños independientes?

Lexus piensa que los diseñadores son muy importantes, pero no solo eso, la sociedad de diseño tiene que mejorar cosntantemente y es fundamental dar oportunidades a los diseñadores externos que permitan que llevemos más allá los limites de nuestra forma de pensar.

¿Cuál es la esencia del diseño de Lexus?

Siempre estamos forzando más allá de nuestros limites, somos desafiantes, tratando de encontrar nuevas sensaciones, nuevos diseños. El diseño es un reto, y Lexus tiene un gran nivel de diseño.

¿Qué hace a Lexus diferente de otras marcas?

Especialmente el diseño de los coches europeos, tiene una larga historia, con un diseño consciente de como deben ser las líneas. El coche tiene que tener una serie de cosas habituales, sin embargo pese a mantener esos esenciales, buscamos diferenciarnos, algo que sea distinto del resto.

Lexus LBX

¿En qué coche podemos ver mejor esas líneas que definen el diseño de Lexus?

Ahora mismo de los coches que Lexus tiene en el mercado y puedes ver en las calles, el NX cambio por completo con la 4ª generación, con respecto a lo anterior que traía Lexus, y desde entonces el diseño ha ido evolucionando hasta día de hoy, donde el LBX que llega ahora, es un coche que representa mucho más la línea que busca seguir Lexus los próximos años, con un diseño exterior simple pero esencial, que también va en el interior a la hora de fabricar el chasis del coche y la base de este. Cuando miras al nuevo LBX frente al UX, puedes apreciar esas diferencias, un diseño que siempre está evolucionando.

¿Hacia donde quiere ir Lexus?

Lexus quiere evolucionar no solo el diseño exterior, si no la experiencia en el interior, un nuevo software que permita que el coche este siempre actualizado y pueda evolucionar constantemente según las necesidades de los usuarios, para ofrecer una experiencia personalizada a cada uno, un coche que crezca junto al usuario.

¿LF ZC será como el visto aquí o evolucionará? ¿Qué hace especial a este modelo?

Ese coche representa nuestra meta soñada, al final tienes una serie de requisitos de seguridad tales como la absorción de impactos, y muchos problemas con las regulaciones, pero incluso con eso queremos mantener esa imagen que tiene el coche y estamos trabajando duro para lograrlo, pues su lenguaje y sus proporciones son lo que lo convierten en algo especial y único, y no queremos tener que modificarlo.

¿Cómo será Lexus en el futuro? ¿En 10, 20, 30 años?

Es difícil imaginarlo, pero si miras diez años atrás o incluso cinco, hubiese sido difícil imaginarse el diseño actual de los modelos. Tras el covid todo cambió, el coche se convirtió en algo más que una herramienta para la conducción, un lugar para pasar tiempo con familia y amigos y donde crear memorias juntos. Es difícil imaginar como será en diez años, pero lo que queremos asegurarnos es que permita crear grandes experiencias a las personas.

¿Cómo quiere Lexus atraer a nuevos clientes como personas jóvenes?

Es muy importante cuidar a las generaciones jóvenes, porque normalmente ellos quieren comprar un coche diferente al de sus padres, pero queremos traer nueva tecnología y sensaciones nuevas para que los coches sean algo totalmente diferente a las generaciones anteriores de nuestros coches, sobre todo en la experiencia del conductor con el cockpit, la interfaz del coche, queremos conectar el teléfono con el coche.

¿Solo vamos a ver coches eléctricos en el futuro o hay hueco para otras motorizaciones como el hidrógeno?

Ahora tenemos un vehículo de hidrógeno, que tiene un tanque a bordo muy grande y quita mucho espacio interior, a diferencia de las baterías eléctricas que se sitúan bajo los pasajeros, pero la gente requiere también coches de largo recorrido, asi que todo dependerá de las exigencias de los compradores lo que requieran, tenemos muchas alternativas de motorización.