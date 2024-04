Cómo rellenar correctamente un parte amistoso de accidente paso a paso

Una de las dudas más comunes entre los conductores, es qué hacer en el momento que se produce un accidente en el que otro vehículo está involucrado en una colisión o roce con nuestro coche, te contamos como debes proceder en estos casos y como debes rellenar correctamente un parte amistoso.

Rellenar la Declaración Amistosa de Accidente (ADD, más conocida como parte amistoso), es una tarea sencilla que sin embargo debido a la tensión y estrés del momento en el que se realiza, puedo suponer una ardua tarea para el conductor. Esta se produce cuando en un accidente hay mutuo acuerdo de lo sucedido entre los conductores implicados, y no hay víctimas con daños físicos, limitándose a daños materiales en los vehículos.

El objetivo de este parte es agilizar los trámites de las aseguradoras así como los costes de reparación de daños y las posibles indemnizaciones, sin embargo, su correcta elaboración es clave para que las aseguradoras se hagan cargo de los costes, pues un error en este puede suponer que no sea válido.

Desde Alquiber, nos dan una serie de pautas a seguir para no ponernos en riesgo al rellenar el parte, así como para la correcta elaboración del mismo:

Lo más importante es encontrar un lugar seguro a salvo del tráfico, si es en vía urbana pudiendo rellenarlo en la calzada, y si es en carretera, situándonos detrás del quitamiedos, así como en caso de que sea necesario, colocar los triángulos o la luz de emergencias V16.

Después, debemos comenzar a rellenar el parte, mejor con letras mayúsculas y caligrafía que facilite la lectura de este, así como rellenarlos una vez estemos calmados para no cometer errores o imprecisiones que invaliden el documento.

Es importante que ambos conductores rellenen el mismo documento, puesto que al llevar debajo papel de calco, será posible que ambos obtengan una copia del documento firmado.

Parte amistoso o Declaración Amistosa de Accidente (ADD)

Qué se debe incluir en el documento

En primer lugar los datos generales tales como fecha, hora, lugar del accidente (Con exactitud incluyendo la calle y número de esta, así como punto kilométrico u otros datos que sean necesarios para ubicarlo).

También se deberá indicar datos personales de los conductores implicados y sus vehículos con las pólizas de seguro. En este apartado, se incluyen cómo ha ocurrido el accidente dando detalles del mismo, daños producidos, testigos del suceso (Con nombre, teléfono e indicando si son ocupantes de uno de los vehículos implicados) además de nombre de los conductores, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, categoría y fecha de validez del permiso de conducir, dirección de residencia, localidad y correo electrónico o número de teléfono.

De cara al seguro, deberemos indicar el nombre de la compañía aseguradora de cada vehículo, así como número de póliza (o carta verde en caso de ser fuera de las fronteras del país) y si el seguro contratado cubre o no los daños propios.

Tras esto, debemos rellenar el croquis, un pequeño dibujo que sirve de representación gráfica del accidente, donde se marca el sentido de circulación de los vehículos, así como la posición de ambos en el momento del impacto, y las señales de tráfico presentes junto a los nombres de las calles o carreteras donde ha ocurrido el incidente.

Además, deberemos rellenar un espacio reservado a incidencias, donde indicamos circunstancias tales como: 'giraba hacia la derecha' o 'iba a estacionar', para ayudar a describir el caso. Además, existe un segundo espacio denominado como observaciones donde se puede incluir información para ayudar a las aseguradoras a comprender mejor el suceso.

Como recomendación extra, la realización de fotos o vídeo para dar testimonio de la situación, servirá de ayuda a las aseguradoras para facilitar su trabajo.

Por último, la firma de los conductores involucrados será clave, pues sin esta, no servirá de nada todos los pasos anteriores y tener el documento correctamente rellenado no será valido. Una vez se tiene el documento completo y firmado, es recomendable revisarlo una última vez para asegurarse de que todos los datos aportados son correctos, contrastándolo entre los conductores y con los documentos correspondientes. En caso de no vernos capacitados para rellenar correctamente el parte en el momento inmediato tras lo ocurrido, se dispone de siete días tras el accidente para enviar la información a la aseguradora.