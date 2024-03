La DGT se endurece: nueva campaña de vigilancia de cinturones de seguridad

Parece incomprensible que a día de hoy todavía existan personas que no hagan uso de un elemento tan simple pero que refuerza tanto nuestra seguridad al volante como es el cinturón de seguridad. Tan solo en 2023, fallecieron en España 139 personas por no hacer uso de este elemento de seguridad en el momento del accidente, lo que supone un 25% de los accidentes totales.

Para hacer frente a esta fatal cifra, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta semana, del 11 al 17 de marzo, una nueva campaña especial de control centrada en el uso del cinturón en todo tipo de vías y que contará con todos los medios disponibles.

El objetivo de esta nueva campaña es que todas las personas ocupantes de un vehículo, ya estén en los asientos delanteros o traseros, y tanto adultos como menores, hagan correcto uso del cinturón de seguridad. En el caso de los sistemas de retención infantil, es obligatorio que todos los menores de edad con una altura igual o menor a 135cm hagan uso de este, sin embargo, es recomendable que se use hasta los 150cm de altura.

Por tierra y aire en todo tipo de vías

Durante la semana de campaña, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales que se unan aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

También desde el aire se intensificará la vigilancia, con los helicópteros y drones de los que dispone de la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 245 cámaras colocadas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.

Esta campaña se suma a la que ya está en marcha por parte de la RoadPol (Red Europea de Vigilancia de Carreteras).

¿Cuál es la sanción por no llevar puesto el cinturón de seguridad en el coche?

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con multa de 200 euros y retirada de 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Los hombres se ponen menos el cinturón que las mujeres

Un estudio elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con el título: "Uso del cinturón de seguridad en turismos en vías interurbanas 2017-2019", demostró que existe dependencia entre el uso del cinturón y el género (los hombres lo usan en un porcentaje significativamente menor que las mujeres), la edad (a mayor edad, mayor uso de este dispositivo) o la ubicación de los pasajeros del vehículo (mayor uso en los asientos delanteros), entre otros.

¿Cómo funciona el cinturón de seguridad?

Los beneficios del cinturón de seguridad son enormes: reduce de tres a uno la probabilidad de muerte en accidente de tráfico y alcanza su máxima eficacia en los vuelcos, donde reduce el riesgo de fallecimiento en un 77%.

Ante la pregunta de cómo funciona el cinturón, la DGT responde que "a pesar de lo que puede parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración. Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como un paracaídas. Del mismo modo que el coche tiene estructuras deformables para perder su energía cinética en caso de impacto, los pasajeros disponen del cinturón de seguridad para perder la suya".

El cinturón está hecho para estirarse, pero no porque sus fibras sean elásticas, sino porque están tejidas para que pierda anchura y gane longitud con el fin de no causar lesiones graves al usuario. Sin este dispositivo, en un hipotético choque a 80 km/h contra un objeto rígido, los ocupantes del coche se verían lanzados hacia delante con una fuerza 80 veces superior a su peso.