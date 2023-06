Renault Espace E-Tech, un SUV grande con bajo consumo

Ya está a la venta el nuevo Renault Espace E-Tech, que se transforma de monovolumen a SUV, se electrifica con un motor 1.2 de 3 cilindros y 200 CV de potencia, y ofrece versiones de cinco o siete plazas. La agilidad, comodidad y bajo consumo, sus principales aptitudes.

En el año 1983 Renault nació el Renault Espace, un modelo que planteaba nuevas opciones de viaje con gran vocación familiar. Ese mismo espíritu se mantuvo a lo largo de todas las generaciones, que lograron acaparar 1,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. La funcionalidad viene heredada de las generaciones precedentes, ya que el espacio interior, la luminosidad, el ambiente acogedor y la modularidad siguen estando presentes en este vehículo familiar, que ofrece amplio espacio interior y capacidad para transportar hasta siete ocupantes, eso sí, los de las plazas posteriores no pueden viajar en las mismas condiciones que los de la segunda fila de asientos.

Mucho espacio

Ahora el planteamiento ha cambiado, pero mantiene el mismo espíritu de habitabilidad, comodidad y versatilidad, sustentado sobre una mecánica híbrida mucho más eficiente y diseñado sobre la plataforma CMF-CD de la Alianza. Realmente se trata de la versión larga del Austral, aunque los responsables de la marca han querido aprovechar la fuerza del nombre Espace para lanzar un SUV de mayores dimensiones que el Austral, con la posibilidad de ofrecer hasta siete plazas en su interior. Entre sus principales argumentos se encuentra la posibilidad de incorporar 4Control Advanced con multibrazo trasero, un sistema de dirección a las cuatro ruedas, que favorece los giros y logra aumentar su agilidad de forma sorprendente y el cambio automático multimodo. De hecho, ofrece un extraordinario diámetro de giro (10,4 metros), el mismo que un Renault Clio, aunque se trata de un modelo de 4,72 metros de longitud.

El frontal del Espace muestra una parrilla diferente a la del Austral.

Su capacidad para circular fuera de pista es notable, ya que dispone de una altura libre al suelo de 180 mm y cuenta con neumáticos de grandes dimensiones, en 19 o 20 pulgadas. Gracias al sistema 4Control Advanced el Espace gana en agilidad y dinamismo, ya que mejora la capacidad de maniobra en aparcamiento (diámetro de giro entre bordillos de 10,4 metros) y proporciona giros más rápidos y estables en carretera, incluso en condiciones de circulación adversas. Está incluido de serie en los acabados techno y techno esprit Alpine y permite dirigir las ruedas traseras en la dirección opuesta de las delanteras (hasta 5 grados) a baja velocidad y favorece la estabilidad a altas velocidades, girando las ruedas traseras en el mismo sentido que las delanteras hasta 1 grado.

También los reglajes multi-sense permiten modificar diferentes parámetros, como dureza de dirección, respuesta del motor, iluminación interior y ambientes de la instrumentación en función de los modos Eco, Sport, Confort y Perso. Además, ofrece hasta 32 sistemas de ayuda a la conducción, incluyendo Active Driver Assist, de conducción autónoma nivel 2, reconocimiento de señales de tráfico con aviso de exceso de velocidad, Head-Up Display, cámara de visión 360º, asistente de mantenimiento de carril, sistema de frenado de emergencia activo, alerta de tráfico cruzado trasero, etc.

Dinámicamente es muy eficaz, gracias al sistema 4Control Advanced.

Aunque es más compacto que el anterior Espace (140 mm menos y 215 kilos más ligero), la nueva edición está equipada única y exclusivamente con el motor E-Tech full hybrid de 200 CV, que homologa un bajo consumo de combustible (4,6 l/100 km) y promete una autonomía de hasta 1.100 kilómetros. También es mucho más limpio, ya que emite 104 gramos de CO2 por kilómetro, un 35% menos que la generación anterior, lo que le otorga la etiqueta Eco de la DGT y está exento del impuesto de matriculación. También hay que recordar que la aerodinámica de esta edición es más favorable que la de la anterior generación, con un coeficiente SCx=0,812.

Gracias a las ruedas de 20 pulgadas, la distancia libre al suelo alcanza los 180mm.

Su longitud alcanza los 4,72 metros (14 cm menos que la generación anterior), mientras que la cota de confort interior -hasta la tercera fila- aumenta hasta 2,48 metros. Los pasajeros de la segunda fila se benefician de gran espacio para las rodillas y cuentan con la posibilidad de reclinar el respaldo de la banqueta trasera hasta 31º. También tiene banqueta deslizante hasta 220 mm, asientos abatibles en proporción 60/40- y la capacidad del maletero llega hasta 159 litros con 7 plazas; 777 litros en la versión de 5 plazas y hasta 1.818 litros con solo dos plazas habilitadas.

Los ocupantes de la tercera fila cuentan con dos asientos independientes abatibles y disponen de un acceso razonable, gracias a la posibilidad de desplazar la segunda fila 260 mm hacia adelante. Eso sí, mejor para niños o adultos de talla pequeña, pues la cota de altura en ellos no es especialmente grande.

El puesto de conducción es muy completo y cuenta con mucha información.

Interior lujoso

Todas las versiones incluyen de serie la pantalla OpenR de 24 pulgadas, la misma empleada en Mégane y Austral, así como la palanca selectora de marcha en la caña de la dirección, el sistema de apertura de maletero eléctrico, cargador de teléfono por inducción, llantas de 19 pulgadas, fijaciones Isofix en los asientos laterales de la segunda fila y un amplio paquete de seguridad con hasta 32 sistemas de ayuda a la conducción. Entre las opciones se ofrece techo panorámico de cristal fijo de un metro cuadrado de superficie – diseñado con un revestimiento que filtra los rayos ultravioletas- (de serie en el acabado alto techno), ganchos portaequipajes y red de maletero, diferentes paquetes de confort y pinturas especiales. Para las versiones techno esprit Alpine e iconic se ofrece el equipo de sonido Harman Kardon, por 950 euros y el techo panorámico fijo, por 1.000 euros adicionales. En la versión de acceso iconic, las llantas son de 19 pulgadas, mientras que las dos versiones superiores montan 20 pulgadas.

Asientos muy cómodos, con tapicería de piel en el acabado iconic.

El acabado esprit Alpine, ofrece terminación en Alcantara, mientras que el iconic recurre a acabado con madera y tapicería de cuero gris claro. En el tope de gama techno, los asientos delanteros están calefactados, al igual que el volante y se incluye sistema de masaje para el asiento del conductor.

Respecto a los precios, la versión de acceso techno arranca en 43.500 euros, seguido del techno esprit Alpine, por 46.000 euros. El tope de gama iconic alcanza los 48.000 euros e, independientemente del nivel de terminación, las versiones de 5 o 7 plazas se ofrecen al mismo precio.

La segunda fila ofrece asientos deslizables con respaldos reclinables hasta 31º.

Incorpora sistema multimedia openR link con doble pantalla: una horizontal de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y otra táctil de 12 pulgadas para el sistema multimedia. Como novedad, el equipo cuenta con aplicaciones específicas instaladas, como Waze, Amazon Music, Vivaldi, Radio Player, Kabriol, Les Incollables, Easypark, Sybel, además de una específica, denominada SongPop, que permite realizar un concurso musical a través de los teléfonos móviles. Los mandos e instrumentos son ya conocidos de otros modelos de la marca y ofrecen buen tacto y precisión; cuenta con mucho espacio para dejar objetos en el interior (hasta 39 litros de capacidad) y el manejo en general es bastante intuitivo.

La tercera fila, con dos asientos plegables, mejor para niños.

Única motorización híbrida

Sólo se ofrece con un conjunto E-Tech full hybrid de 200 CV, compuesto por un motor de gasolina turbo 1.2 litros de 3 cilindros con 130 CV de potencia y dos motores eléctricos alimentados por una batería de litio de 2 kWh: un motor eléctrico principal de 50 kW (70 CV) para la conducción eléctrica y un motor eléctrico secundario de 18 kW (25 CV), empleado para arrancar el motor de combustión y actuar sobre el cambio de marcha, sin posibilidad de recarga externa. La batería está refrigerada por el sistema de climatización mediante aire acondicionado y se recarga mediante los motores eléctricos en las fases de deceleración y frenada o a través del propio motor de combustión.

Para iniciar la marcha, el dispositivo actúa mediante batería y motor eléctrico, de forma que no se producen emisiones contaminantes, mientras que la recuperación de energía durante la deceleración y frenada recargan la pequeña batería con facilidad. Según anuncia la marca, este sistema permite hasta un 80% de tiempo de conducción en modo eléctrico en ciudad, con un ahorro de gasolina de hasta el 40%.

Caja automática "inteligente"

La caja de cambios automática multimodo combina dos marchas para el motor eléctrico principal y cuatro marchas para el motor de combustión, contando con 15 combinaciones posibles de funcionamiento. Puede funcionar en modo 100% eléctrico; híbrido dinámico; e-drive (el motor eléctrico impulsa las ruedas y el motor de combustión funciona para recargar la batería); térmico (el motor de combustión mueve el vehículo y/o recarga la batería) o recuperación de energía (las ruedas accionan el motor eléctrico que recarga la batería). Su funcionamiento, en general, es suave y agradable, si bien es cierto que a baja velocidad, a veces se produce un cierto "tirón" en el cambio, aunque no es especialmente molesto.

La capacidad de maletero puede variar entre 159 y 1.818 litros, si se abaten todos los asientos.

El sistema híbrido con propulsión asistida permite arrancar en modo eléctrico y puede sumarse el otro motor –arranque/generador- en algunas situaciones. Incluso puede moverse en modo exclusivamente eléctrico en desplazamientos urbanos o en carretera durante pequeños intervalos de tiempo sin que arranque el motor de combustión. La batería se recarga de forma rápida en cuanto se produce una deceleración.

Aunque no cuenta con modo B que permita un mayor nivel de frenada regenerativa, mediante las levas situadas en el volante se pueden seleccionar cuatro diferentes niveles de regeneración, siendo el más alto bastante útil para no necesitar pisar el pedal de freno en muchas ocasiones cuando se conduce por carreteras con curvas. Las levas no actúan sobre la caja de cambios sino en el sistema de regeneración eléctrica y, aunque no llega a tener el poder de retención del sistema "one pedal", se encuentra muy cerca.

Anuncia brillantes prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 8,8 segundos, mientras que las cifras de consumo homologadas se mantienen en solo 4,7 l/100 km en ciclo mixto.

Muy ágil

Durante la toma de contacto hemos podido probar la versión iconic, que cuenta con un acabado excepcional y neumáticos de 20 pulgadas. Sorprende la rápida dirección, con 2,2 vueltas de volante entre topes, que permite circular con agilidad por carreteras muy sinuosas sin apenas trabajar sobre el volante. Cuando se circula por encima de 60 km/h las ruedas posteriores no giran en dirección contraria a las delanteras, sino en el mismo sentido para facilitar la trayectoria o realizar rápidos cambios de carril. Este sistema tiene una configuración específica para los modos de conducción Eco, Sport, Perso y Comfort, si bien por defecto siempre arranca en modo Comfort con menos grado de giro. El funcionamiento del motor es muy suave en general, gracias al aporte del motor eléctrico, que además contribuye a rebajar las cifras de consumo. Con una gestión eficaz del acelerador, podemos viajar a velocidades legales en el entorno de los 6,5 l/100 km, una cifra realmente interesante para un modelo de este tamaño.

En carretera muestra una agilidad sorprendente.

En materia de suspensiones se agradece un tarado suave que proporciona un grado de confort elevado y permite un equilibrio en el compromiso entre comodidad y eficacia, logrando que la carrocería se encuentre sujeta en zonas de curvas enlazadas. Es cierto que el giro de las ruedas posteriores, en su máxima posición, requiere un breve periodo de adaptación hasta que nos acostumbremos a ese elevado nivel de agilidad, pero facilita enormemente las maniobras de aparcamiento o la circulación en zonas con giros pronunciados.