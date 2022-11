Estos son los finalistas del Car of the Year 2023

El próximo 13 de enero, durante la celebración del Salón del Automóvil de Bruselas, se dará a conocer el ganador del prestigioso galardón "Coche del Año en Europa" (COTY) de entre los siete finalistas que optan al codiciado título. Como viene siendo habitual, todos los modelos seleccionados son electrificados o eléctricos.

Se acaba de dar a conocer la lista de los siete modelos finalistas que podrán optar al galardón europeo, Car of the Year 2023, que este año celebra su edición número 60. El modelo ganador se conocerá el próximo 13 de enero, dado que este año la tradicional cita no se celebrará en Ginebra sino en Bélgica, el día de inauguración del Salón del Automóvil de Bruselas.

Los siete modelos seleccionados, elegidos por 59 jurados pertenecientes a 22 países europeos para pasar a la gran final (España cuenta con seis miembros representando al jurado del Car of the Year), provienen de una lista de 27 candidatos de entre los presentados en el Viejo Continente a lo largo de 2022. En esta ocasión, todos los modelos cuentan con versiones eléctricas o electrificadas, tres de ellos se comercializan sólo con motor eléctrico, otros tres tienen o tendrán al menos una motorización eléctrica y sólo uno de ellos se comercializa de momento con mecánica híbrida sin posibilidad de carga externa.

Los siete modelos que optan al triunfo del Car of the Year 2023 son: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4x y Volkswagen ID.Buzz. Tres de ellos ya han comenzado a venderse en nuestro país y los cuatro restantes lo harán a comienzos de año.