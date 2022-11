¿Cómo recuperar los puntos del carné?

Se calcula que por las carreteras españolas más de cien mil personas conducen sin ningún punto en el permiso de conducir, es decir con el carné retirado. Esta acción supone un delito penal que se castiga con prisión de tres a seis meses o una multa que establecerá el juez y que puede llegar a 6.000 euros o trabajos en beneficio de la comunidad entre 30 y 90 días.

Además, conducir con el carné retirado supone que la aseguradora del vehículo no se hará cargo del importe de los daños en caso de que se produzca un accidente, aunque el seguro sea del tipo a todo riesgos.

Por ello, es importante saber con cuántos puntos contamos cuando nos ponemos al volante. En 2006 se instauró esta nueva norma de control de tráfico. En principio, los conductores con experiencia recibieron 12 puntos, que aumentaban a 14 tras dos años de buena conducta al volante, o a 15 después de tres años sin recibir ninguna sanción que supusiera la retirada de los puntos. Por ello, 15 puntos es lo máximo que puede tener un conductor.

Sin embargo, desde 2006 ha pasado mucho tiempo y es muy posible que algunos conductores no estén seguros de cuántos puntos tienen en el carné. Si este es su caso, puede hacer tres cosas para saberlo: Por un lado, se puede visitar la página de la DGT en internet, aunque para consultarlo necesitas darte de alta. También puedes descargarte en tu móvil o tableta la app miDGT, o visitar una Jefatura u oficina de Tráfico. Para ello, tendrás que pedir cita previa en el número 060.

Curso de reeducación

Si tienes menos de 12 puntos en el carné, puedes recuperar hasta 6 por buena conducta al volante. En los primeros dos años recuperarás cuatro, si las sanciones que te llevaron a perderlos no estaban catalogadas como 'muy graves'. Si lo fueron, tendrás que espera tres años para recuperarlos. Recuperarlos de esta forma te costará tiempo pero no dinero.

No obstante, si no quieres esperar puedes apuntarte al Curso de Sensibilización y Reeducación vial, pero tendrás que pagar por ello. Según nos recuerdan desde AMV, este es un curso que solo se puede realizar una vez cada dos años, si no eres un conductor profesional. Con este curso se recuperan 6 puntos y hasta un máximo de 12. Dura 12 horas y se hace en dos días. En cuanto al precio,depende de la comunidad autónoma, pero supera los 200 euros.

Sin puntos

Sin embargo, si has perdido todos los puntos no podrás recuperarlos con buena conducta y tendrás que hacer dicho curso y además un examen teórico después.

El curso no se puede realizar hasta que no han transcurrido seis meses desde la notificación de la retirada de la licencia de conducir. Dura 24 horas, que están repartidas en varias jornadas, y su coste supera los 400 euros.

En cuanto al examen, se trata de un test de 30 preguntas sobre lo que se ha visto en el curso. Dura 30 minutos y solo se admiten tres errores. En este caso también se necesita un reconocimiento médico, similar al que nos hacen para renovar el permiso.

Para los reincidentes, la recuperación se complica porque el examen no se podrá hacer hasta 12 meses después de la retirada del carné. Para los profesionales, los tiempos se acortan. Además, este examen solo tiene tres convocatorias, por las que hay que pagar sus tasas correspondientes -28,87 euros cada una-. Y cada vez que se suspende hay que realizar un nuevo curso de cuatro horas, por el que también habrá que abonar un extra de entre 100 y 200 euros, según la comunidad autónoma. Si no aprobamos en ninguna de las convocatorias, habrá que empezar de nuevo.

Perder seis puntos

En la actual Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en vigor desde el pasado 21 de marzo, varias son las conductas al volante por las que los conductores pueden perder seis puntos. Entre ellas:

- Conducir con una tasa de alcohol superior a 0,50 mg/l en aire aspirado, con drogas en el organismo, o por negarse a hacer las pruebas pertinentes.

-Por conducción temeraria, circular en sentido contrario, por ejemplo.

-Por llevar instalado en el coche, aunque sea apagado, un inhibidor de radar. Esta sanción conlleva una de las cuantías económicas más altas, hasta 6.000 euros.

- Por arrojar a la vía objetos que pueden producir accidentes o incendios.

- Por llevar el móvil en la mano mientras se conduce, aunque no se esté utilizando.

- Por adelantar a ciclistas sin respetar la separación mínima de 1,5 metros.

Del mismo modo, la DGT puede retirar cuatro puntos a los conductores por ir al volante sin la licencia adecuada; por conducir con tasa de alcohol de entre 0,25 y 0,50 mg/l; por hacer un adelantamiento peligroso, por no detenerse en un stop, semáforo en rojo o no ceder la preferencia en un ceda el paso; por no mantener la distancia de seguridad, por no usar o hacerlo inadecuadamente el cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, por conducir con cascos o auriculares

Por supuesto, todas estas infracciones –tanto las de seis como las de cuatro puntos- con llevan además una sanción económica de diferente cuantía. Y, del mismo modo, varían en algunos casos para conductores profesionales y noveles.