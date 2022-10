Nissan X-Trail e-Power: un SUV eléctrico que funciona con gasolina

La nueva edición del modelo recurre a una particular forma de propulsión electrificada: un motor de gasolina de 1,5 litros actúa exclusivamente como generador de corriente eléctrica para alimentar al motor eléctrico que mueve las ruedas.

Parece complicado, pero es relativamente sencillo. El X-Trail es un modelo eléctrico que genera la corriente que necesita para impulsarse mediante un generador asociado a un motor de gasolina. La fórmula empleada por Nissan no es completamente nueva. Ya la conocimos hace un par de décadas en modelos como el Opel Ampera o el Chevrolet Volt, aunque el nuevo modelo japonés presenta alguna particularidad, pues no tiene la posibilidad de alimentar la batería de forma externa. Es decir, siempre se recarga la batería a través del generador movido por el motor de gasolina y el impulso de las ruedas se realiza exclusivamente mediante el motor eléctrico, lo que implica no poder obtener la etiqueta "Cero" de la DGT y tener que conformarse con la etiqueta "Eco".

Imagen potente, diferente a la del Qashqai.

Los planes de Nissan en materia de electrificación pasan por tener al menos una versión electrificada de cada modelo en toda la gama en 2023; alcanzar el 75% de las ventas electrificadas en 2026, para llegar al 100% en el año 2030.

Ahora, tras veinte años de existencia en el mercado, llega la cuarta generación del Nissan X-Trail, un modelo que ya nació con verdadera vocación de SUV, del que se han vendido más de siete millones de unidades en todo el mundo y más de 46.000 en España. Está basado en la plataforma CMF-C que utiliza la Alianza Renault Nissan y que también empleará el futuro Mitsubishi Outlander, si bien sus dimensiones exteriores no resultan excesivas para tratarse de una carrocería que puede contar con siete plazas.

Buena distancia al suelo para facilitar el acceso en zonas complicadas.

Diseño moderno

Mide 4,68 m de largo, 1,84 m de ancho y 1,72 m de alto, es decir, tiene prácticamente las mismas dimensiones que la edición anterior, si bien es 10 mm más corto, 20 más ancho y 15 mm más alto. A diferencia de las anteriores generaciones, el nuevo X-Trail muestra un estilo muy diferente al del Qashqai, más elegante y con gran sensación de robustez.

De hecho, la nueva edición, que se produce en Japón, mejora claramente en terminación, materiales y ajustes y tiene una excepcional calidad de rodadura. En gran parte se debe a su funcionamiento eléctrico, pues aunque dispone de un motor de gasolina para generar la corriente eléctrica, el movimiento de las ruedas se realiza siempre a través de uno o dos motores eléctricos (versión 4x4).

Dimensiones similares a las de la anterior generación, con mejor aprovechamiento del espacio.

Comparte algunos de sus elementos con el Nissan Qashqai de última generación, con un aspecto moderno y elegante. El exterior aporta elementos de diseño característicos de Nissan, como el techo flotante y la parrilla V-motion, con faros inscritos en el parachoques delantero y luces diurnas e intermitentes en la línea del capó. Detrás muestra una clara inspiración japonesa, con una línea horizontal en el portón y pilotos traseros divididos.

En el interior, que recuerda en gran medida al del Qashqai, se mezcla la parte digital, con dos pantallas de grandes dimensiones, con mandos físicos para las principales funciones, como climatización, sonido, etc. También el nivel de equipamiento es bastante completo desde el modelo base N-Connecta, dispone de muchos huecos para dejar cosas y ofrece suficiente espacio para los ocupantes en las plazas delanteras y en la segunda fila de asientos.

Buena realización interior, con mandos cómodos y mucha información.

En el caso de contar con la tercera fila de asientos, una opción que tiene un coste de 800 euros adicionales, estas plazas son aptas para niños o adultos con talla inferior a 1,60 metros. El acceso a la tercera fila es bastante sencillo, abatiendo el respaldo hacia adelante, aunque el espacio resultante para entrar es algo justo.

Otra de las ventajas de esta versión es la posibilidad de avanzar o retrasar los asientos de la segunda fila en 22 cm, lo que permite mejorar la comodidad de los ocupantes o aumentar la capacidad del maletero –con sistema de apertura automática manos libres- que, según anuncia la marca, es de 575 litros, en el caso de contar con cinco plazas, asientos en posición central y respaldos inclinados a 20 grados. Para facilitar la instalación de una silla infantil o para mejorar el acceso al interior, la apertura de las puertas traseras es de 85 grados, casi perpendicular a la línea del coche.

La capacidad de maletero, en configuración cinco plazas, supera con holgur los 500 litros.

El nuevo X-Trail está disponible en 10 colores de carrocería con cinco combinaciones bitono, cuatro niveles de terminación: N-Connecta, Tekna, Tekna+ y Acenta (este último reservado para las versiones e-4ORCE 4x4). También se ofrecen los paquetes Connect, Skyline, Tech AT y Comfort y las opciones techo panorámico y llantas de aleación de 19 pulgadas (de serie son de 18 pulgadas en las versiones de acceso y de 20 en el tope de gama).

Ofrece sistema de información y entretenimiento con servicios conectados que incluye integración con smartphone compatible con Android Auto y Apple CarPlay, wifi para hasta siete dispositivos y una aplicación específica con la que interactuar y controlar el vehículo.

Las plazas de la tercera fila, mejor para niños.

En materia de seguridad y ayudas a la conducción incluye todos los dispositivos del momento, con sistema anti-colisión frontal con función predictiva, faros LED matriciales, airbag central entre los dos asientos delanteros, nueva generación de ProPilot Assist con Navi-link, capaz de acelerar, frenar y reanudar automáticamente la marcha si el coche ha estado parado menos de tres segundos y el vehículo delantero arranca, entre otros dispositivos de seguridad y ayuda.

Motorización e-Power

El X-Trail es el segundo modelo de la gama europea de Nissan equipado con el sistema de propulsión e-Power, que permite una forma de conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufar, ya que lleva un motor de gasolina para producir la electricidad necesaria.

El sistema e-Power está compuesto por una batería de 2,1 kWh (1,8 kWh útiles), un motor de gasolina 1.5 VCR-T de tres cilindros de relación de compresión variable, un generador de energía, un inversor y un motor eléctrico delantero de 150 kW (204 CV), que transmite la potencia a las ruedas. El motor de combustión funciona dentro de su rango óptimo, generalmente entre 1.600 y 2.400 rpm.

Gran suavidad de funcionamiento y brillantes prestaciones con el sistema e-Power.

Gracias al comportamiento del motor eléctrico no se producen retrasos en la entrega de potencia y sí una excelente respuesta de par. Además, proporciona una conducción bastante silenciosa. El funcionamiento del motor de combustión es casi permanente, pero es cierto que al trabajar a bajo régimen en gran parte del tiempo, el nivel de ruido que llega al habitáculo es bastante bajo.

Para las versiones de tracción total se recurre a un sistema diseñado para las motorizaciones electrificadas, denominado e-4ORCE, también empleada en el modelo 100% eléctrico Ariya. Recurre a dos motores independientes eléctricos que proporcionan 213 CV, gracias a la aportación del motor trasero de 100 kW. Anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 7 segundos y promete una respuesta de par 10.000 veces más rápida que un sistema mecánico de tracción total. Además, dispone de redistribución constante del par entre ejes, y entre ruedas, de forma que asegura excelente tracción en cualquier condición del terreno.

Las puertas posteriores permiten un ángulo de apertura de 85 grados.

El X-Trail también se ofrecerá con el motor Mild Hybrid 12V turboalimentado de 1,5 litros y relación de compresión variable, con una potencia de 120 kW (163 CV) y 300 Nm de par, conservando el mismo motor térmico 1.5 que las versiones e-Power. Esta variante solo se ofrecerá en configuración de dos ruedas motrices con sistema de transmisión variable continua Xtronic.

Incorpora el sistema e-Pedal Step, que permite acelerar y frenar casi hasta la detención utilizando únicamente el pedal acelerador. Al soltar el acelerador el sistema aumenta la capacidad de retención a 0,2 g, sin llegar a una parada total, encendiendo las luces de freno, lo que facilita la conducción especialmente en zonas de curvas o en ciudad.

Muy agradable

Sin duda, el modo de propulsión eléctrico del nuevo X-Trail aporta una dosis de suavidad y agrado de conducción casi comparable al de un modelo 100% eléctrico. Casi, porque hay algo más de ruido que en un eléctrico que emplea exclusivamente baterías, pues el motor de gasolina del X-Trail, aunque está bien aislado y en condiciones normales no gira a un régimen muy elevado, sí se escucha en fuertes aceleraciones.

Climatización independiente y asientos calefactados detrás, en el tope de gama.

Circulando a velocidad constante se muestra muy agradable, pues la relación entre el régimen del motor de combustión y la velocidad del coche es casi inapreciable. Sólo en zonas con fuertes pendientes y ante una gran demanda de potencia se nota algo ruidoso, aunque no más que en un coche con motor de combustión. No obstante, lo que resulta extraño es que en un modelo que se mueve con energía eléctrica se escuche el ruido de un motor de combustión.

En cuanto al comportamiento dinámico, pocas objeciones. La versión que hemos podido conducir, e-Power de 213 CV de potencia, con sistema de tracción a las cuatro ruedas e-4ORCE, tiene una suspensión bastante firme, pero no incómoda, muy condicionada por las ruedas de 20 pulgadas con neumáticos de bajo perfil (255/45/R20) que monta de serie. Se muestra bastante ágil y rápido de reacciones, con aceleración brillante para un modelo de tal envergadura y peso (incluye motor de gasolina, motor o motores eléctricos, depósito de combustible, batería e inversor, aunque prescinde de sistema de transmisión entre ejes). La dirección, de asistencia eléctrica, es suficientemente rápida para desenvolverse con soltura en zonas de curvas, aunque presenta un tacto algo artificial, con bastante efecto de autocentrado.

No hemos tenido oportunidad de medir las cifras de consumo con precisión, pero no nos han parecido especialmente bajas, en el entorno de los 7,8 l/100 km de media, circulando a velocidades legales por tramos interurbanos y autopista. Es cierto que resulta más agradable que un modelo impulsado estrictamente por motor de combustión, pero esperábamos más en materia de consumos. No parece especialmente eficiente quemar gasolina para producir electricidad que a su vez sirva para mover el coche, si bien la batería que utiliza a modo de pequeño colchón, es de 1,8 kWh de capacidad y que está permanentemente cargando y descargándose en función del recorrido, aunque no llega a descargarse del todo. Si esta situación llegara a producirse, el generador alimentaría directamente al motor eléctrico para que siempre exista capacidad de movimiento.