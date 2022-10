Cómo ahorrar electricidad en un coche eléctrico

Cada día son más necesarios los consejos para ahorrar combustible en el coche, y con la llegada del vehículo eléctrico, es importante adaptar esos consejos a la electrificación. Aquí te los damos.

No solo la subida de la gasolina y el gasóleo ha afectado a la automoción, también la crisis energética está haciendo mella en el coche eléctrico a causa del alza de la factura a la hora de recargar sus baterías. Pero, igual que podemos ahorrar al volante con un vehículo con motor de combustión, se puede economizar a los mandos de un automóvil eléctrico.

Para empezar, tienes que saber que recargar en casa es más barato que hacerlo fuera, salvo que busques un punto gratuito, cada día más colapsados. Por ello, el primer consejo es buscar una compañía que te ofrezca una tarifa especial para coches eléctricos y que cuente con tarifa que discrimine por horarios. Normalmente, los vehículos de baterías se recargan de noche, por ello una tarifa nocturna, más económica, será clave para ahorrar en la factura de la recarga.

También es interesante conocer que no todas las potencias eléctricas son buenas para recargar el coche eléctrico. La potencia mínima es de 2,3 kW y, aunque con ella la recarga te saldrá más barata, ésta se hará de forma muy lenta. Esto significa que posiblemente cuando vayas a coger tu coche por la mañana no estará listo del todo. Por ello se aconsejan 3,4 o 4,6 kW como mínimo, aunque lo ideal serían 7,2 kW.

Mejor recargar en casa

Del mismo modo, es interesante tener instalado en casa un punto específico para recargar. Lo que se conoce como "wallbox". Estas instalaciones pueden colocarse tanto en un garaje particular como en uno comunitario y posibilitan una operación segura y rápida. Antes de instalarlo, pregunta al fabricante de tu coche eléctrico, en muchas ocasiones los facilitan de forma gratuita o con unas condiciones muy interesantes.

Contrariamente con lo que sucede con los coches de combustión, rodar por tráfico urbano con un eléctrico es muy beneficioso para ahorrar consumo. De esta manera, se aprovecha la frenada regenerativa que recarga la batería con la energía que se genera al frenar o simplemente retener. Normalmente, los vehículos con motores térmicos pierden esta energía. Pero para ahorrar en carretera es muy importante planificar la ruta.

A la hora de recargar fuera de casa, puedes encontrar puntos más caros y otros más asequibles. Según la compañía de seguros Cleverea, en España hay 15.000 puntos de recarga públicos. Los de las estaciones de servicio suelen tener un precio bastante elevado, por lo que no compensa recurrir a ellos y solo deben usarse si no hay más remedio. Sin embargo, hay otros más baratos que suelen estar en centros comerciales, hoteles o establecimientos privados con acceso público. Saber dónde están, no es una mala opción para ahorrar.

Siempre que sea posible hay que evitar recargar en estaciones públicas, porque son más caras que hacerlo en casa

Modo ECO y la frenada regenerativa

Nuestra forma de conducir también influye en el consumo del coche eléctrico. Utiliza el modo ECO, que normalmente se selecciona pulsando un botón en la consola. Con el modo ECO activado le sacarás todo el partido al freno motor. Es decir, al levantar el pie del acelerador y sin necesidad de pisar el freno, el coche se retendrá y al mismo tiempo generará energía para la batería.

Así puedes anticiparte a las circunstancias de la conducción, por ejemplo, levantando el pie del acelerador antes de llegar a un punto donde tengas que detenerte, como un semáforo en rojo. En carretera, el modo ECO te ayudará a ahorrar cuando vas a velocidad constante por autopista, por una carretera llana o sin cambios bruscos del ritmo del tráfico.

Asimismo, sacarle partido a la frenada regenerativa es vital. Normalmente, en los coches eléctricos tienes varios niveles para elegir qué modo de frenada regenerativa quieres utilizar. Esta frenada aprovecha la energía que se produce al reducir la velocidad y normalmente se le saca mucho partido en el tráfico urbano. Como en los coches de combustión, conducir con suavidad es otra forma de ahorrar energía en un modelo eléctrico.

Sistemas eléctricos

Para aumentar la autonomía en un coche eléctrico también se aconseja no abusar del equipo eléctrico de abordo. Hablamos de equipo de sonido, móviles y también climatizador. Utiliza este último con moderación, aunque recuerda que es mejor tener el sistema de climatización activado que las ventanillas abiertas.

Por último, otra opción que te permitirá ahorrar con tu coche eléctrico son los neumáticos. Por un lado, deben tener la presión correcta y para que el ahorro sea total instala unos neumáticos específicos para eléctricos, de baja rodadora. Esto permite reducir hasta en un 10% el consumo de carburante.

Pero sobre todo debes tener en cuenta una cosa muy importante, la suavidad de marcha, que si en todos los coches es importante en el caso de un eléctrico lo es mucho más. La diferencia entre rodar por carretera a 100 km/h o a 120 es mucho mayor en un eléctrico que en un vehículo con motor térmico por lo que respecta al consumo. Por ello, trata de reducir la velocidad porque esa reducción afecta directamente al consumo y a la autonomía.