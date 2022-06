Peugeot 408: un nuevo concepto entre berlina y SUV

A comienzos de 2023 estará disponible el nuevo Peugeot 408, un modelo con carrocería Fastback, situado en la parte alta del segmento C, que propone tres opciones mecánicas de gasolina o híbridas, siempre asociadas a cajas de cambios automáticas de ocho velocidades.

Diferente a los demás, el nuevo modelo, que cuenta con una carrocería tipo Fastback de cinco puertas, está basado en la plataforma del Peugeot 308, si bien sus dimensiones son sensiblemente mayores. Aunque su denominación es diferente, completa la gama del 308, que cuenta con versiones de cinco puertas y familiar, con algo más de empaque. Mide 4,69 m de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,79 m, una anchura de 1,84 metros y una altura total de 1,48 metros. También llaman la atención sus originales llantas, en medida de 17 a 20 pulgadas, con neumáticos de bajo perfil.

Peugeot 408

El maletero también ofrece gran capacidad, con un volumen de 536 litros, ampliable hasta 1.611 en las versiones de combustión (65 menos en las variantes híbridas enchufables). En el caso de contar con equipo de sonido Premium con subwoofer, se restan 17 litros adicionales. No obstante, la capacidad es muy razonable y el acceso al maletero resulta práctico al contar con un portón posterior de grandes dimensiones.

Inicialmente, tres versiones

El nuevo 408 se fabricará en primer lugar en Francia, en Mulhouse, para el mercado europeo e inmediatamente en la fábrica de Chengdu, en China, para el mercado local. La oferta de motores incluirá dos versiones híbridas enchufables de 180 y 225 y una versión de gasolina tricilíndrica 1.2 de 130 CV, siempre en versión de tracción delantera. Los tres motores, conocidos de otras gamas de la marca y del grupo, se ofrecerán únicamente con caja automática de 8 velocidades EAT8 de accionamiento eléctrico.

Peugeot 408

La batería de iones de litio de las dos versiones híbridas enchufables tiene una capacidad de 12,4 kWh y una potencia de 102 kW. Están disponibles dos tipos de cargadores embarcados, de 3,7 kW o 7,4 kW.

La eficiencia ha sido un aspecto prioritario en el desarrollo del Peugeot 408, centrando esfuerzos en materia aerodinámica (superficie frontal SCx de 0,654 m2 y Cx de 0,28), en reducción del peso (a partir de 1.396 kg) y de motores de bajas emisiones.

Tecnología moderna

También se ofrece la última generación del i-Cockpit, con volante compacto, información centrada en el conductor y mandos de control muy intuitivos, así como los últimos desarrollos en materia de seguridad y ayudas a la conducción, como regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go, sistema de visión nocturna) que alerta de la presencia de animales, peatones o ciclistas en la calzada, control del ángulo muerto de largo alcance, alerta de tráfico trasero que detecta potenciales peligros al circular marcha atrás, etc.

Peugeot 408

La instrumentación digital dispone de una pantalla de 10 pulgadas desde el acabado Allure, mientras que en el acabado GT la instrumentación está disponible en tecnología 3D, con presentación de navegación conectada, radio, ayudas a la conducción, flujos de energía, etc. que pueden modificarse desde los mandos. Ofrece los conocidos i-toggles configurables que, actúan como una tecla de atajo táctil para la climatización, contactos telefónicos, emisoras de radio, aplicaciones, etc.

La función mirroring permite conectar el smartphone sin cable, siendo posible conectar dos teléfonos por Bluetooth al mismo tiempo. Está dotado de navegación conectada con sistema de actualización "over the air".

Diferente e innovador

El diseño del nuevo modelo se caracteriza por un tratamiento llamativo de sus formas que se pone especialmente de relieve en la parte trasera, a nivel del final del techo, del portón y del inicio de las aletas, creando pliegues destinados a jugar con la luz.

Las protecciones laterales de la carrocería y de los pasos de rueda se prolongan en un llamativo parachoques trasero negro que corta por completo el color de la carrocería.

En la parte delantera ofrece un largo capó encajado entre aletas sobredimensionadas y protegidas por material plástico y una parrilla esculpida sobre el propio frontal, que forma un único conjunto. Gracias a la tecnología Matrix LED de los faros se logra un diseño muy y elegante de los grupos ópticos.

La gama contará con seis colores exclusivos: Azul Obsession, Gris Titane, Gris Artense (solo para el acabado Allure), Rojo Elixir, Blanco Perle y Negro Perla.

Los asientos delanteros han obtenido la certificación AGR y pueden estar dotados de regulación eléctrica con memoria y de función masaje con 5 programas. El diseño de los asientos incluye telas técnicas, Alcántara, cuero y cuero Napa de color. En las versiones GT, los tapizados tienen pespuntes específicos, también presentes en salpicadero, paneles de puertas y consola. Ofrece de serie respaldos divisibles en dos partes (60/40) equipados con trampilla para esquís. El acabado GT añade un sistema de abatido automático de los respaldos desde el maletero.

Los precios aún no han sido desvelados, aunque la marca asegura que estarán comprendidos entre los del 308 y los del 3008, es decir, a partir de unos 28.000 euros.