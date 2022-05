Ford mejora las prestaciones del SUV 100% eléctrico Mustang Mach-E

Gracias a las actualizaciones online, el Mustang Mach-E permite mejorar algunas de sus características técnicas, como la gestión de carga, el rendimiento mecánico o la capacidad de remolque de forma gratuita y sin intervención en taller.

Una de las ventajas del sistema "Over The Air" OTA, es que permite actualizar las funciones que dependen del software de los vehículos sin necesidad de intervenciones en el tallere. De esta forma, no es necesario pedir cita previa ni acudir a un servicio autorizado para actualizar algunas de las funciones que ofrecen los vehículos modernos.

Mejoras en rendimiento, actualización de cartografía para navegadores, gestión del sistema de carga eléctrica, modificación de parámetros que afectan a la conducción o a los sistemas de seguridad pueden llevarse a cabo sin necesidad de que el conductor tenga que realizar ninguna operación.

Al igual que los ordenadores o los teléfonos reciben actualizaciones de software automáticas, los nuevos vehículos también pueden recibir nuevas instrucciones de funcionamiento a través del sistema de recepción de datos vía telefónica.

Más capacidad de carga en el Mustang Mach-E

Nuevas actualizaciones

Precisamente, el Ford Mustang Mach-E, que cumple un año de comercialización en España, acaba de recibir una mejora en la capacidad de remolque con freno en las versiones de autonomía extendida (98 kWh de capacidad total), tanto en las unidades de tracción trasera como en las de tracción total AWD. La capacidad de remolque homologada se ha incrementado hasta los 1.000 kg, lo que permite ahora remolcar motorhomes, embarcaciones u otros objetos que no superen la tonelada de peso.

Otra actualización que acaba de efectuarse en el Mach-E se centra en el funcionamiento del motor, que proporciona más confort de conducción, una mayor sensación de conducción en modo "One pedal", con un funcionamiento más suave a bajas velocidades.

En materia de recarga eléctrica, el Mach-E recibe una recalibración del sistema de carga, cuando la batería se encuentra entre el 80 y el 90 por ciento de su capacidad, pasando de los anteriores 52 minutos para cargar entre el 80 y el 90 por ciento de su capacidad a solo 15 minutos, lo que supone una reducción de treinta y siete minutos en este periodo de carga.

Además, la marca tiene previsto efectuar una nueva actualización que afecta al sistema de gestión de carga, que permite incrementar la utilización de la batería en un 3%, de forma que la capacidad neta de la batería alcanzará los 91 kWh y la autonomía se incrementará hasta los 630 km aproximadamente.