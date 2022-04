El BMW X7 se actualiza y se pasa a la microhibridación

Llega la primera actualización del gigantesco SUV de BMW, el X7, producido en Estados Unidos. Los cambios exteriores no son muy llamativos, si bien hay detalles que mejoran su apariencia y actualizan su imagen. Ahora cuenta con un frontal similar a la gama de modelos de lujo de BMW, con nuevos grupos ópticos más finos y estilizados, y parrilla en forma de riñón "Iconic Glow" con iluminación en cascada, combinados con el faldón delantero.

Ofrece diferentes funciones de iluminación mediante los faros LED adaptativos, que se dividen en dos módulos. Los diodos led de la parte superior del frontal incluyen las luces diurnas, las de posición y los intermitentes, y los faros de cruce y carretera se encuentran situados más abajo, en un módulo independiente acoplado en el faldón delantero. Los pilotos traseros LED tridimensionales son de nuevo diseño y se encuentran unidos por una tira cromada cubierta de cristal.

Puede montar llantas de aleación de hasta 23 pulgadas en opción, si bien emplea de serie las de 20 pulgadas y ofrece nuevos colores exteriores disponibles, como el Sparkling Copper Grey metalizado y M Marina Bay Blue metalizado. Además, están disponibles alrededor de 40 colores BMW Individual bajo petición especial.

El habitáculo, que puede contar con seis o siete plazas, ofrece nuevos sistemas de conectividad, más rápidos y potentes.

Más funcionalidades disponibles

La nueva edición promete mayor facilidad de uso y servicios digitales adicionales tras la integración del sistema BMW ID8 en el modelo, que cuenta con la evolución del BMW iDrive con pantallas de información de 12,3 pulgadas y de control de 14,9 pulgadas. También es de nueva factura el cuadro de instrumentos, que añade detalles estéticos con molduras de madera para el interior, salidas de aire finas y franja de iluminación ambiental retroiluminada. Asimismo, el mando de control en la consola central incluye una nueva palanca de selección de marchas. En opción se ofrecen algunos mandos con aplicaciones de cristal "Crafted Clarity".

Permite la integración del smartphone mediante Apple CarPlay y Android Auto, con tarjeta eSIM de tecnología móvil 5G y nuevas funciones para las aplicaciones BMW ID y My BMW App, contando con sistema de actualizaciones remotas "over the air".

El sistema de aviso de colisión frontal detecta ahora el tráfico que se aproxima al girar a la izquierda (en los países en los que los vehículos circulan por la derecha), así como a los peatones o ciclistas al girar a la derecha. También están disponibles por primera vez el control de rutas, la navegación activa, el reconocimiento de semáforos y el asistente de remolque y maniobras.

De serie incluye asientos delanteros calefactados, techo solar panorámico de cristal, tapicería de cuero ampliada BMW Individual Merino en cuatro colores y, en opción, tapicería de cuero integral BMW Individual en una nueva variante bicolor. Está disponible un nuevo paquete de confort que incluye calefacción en los asientos de la segunda y la tercera fila, volante calefactado, calefacción en la superficie de los reposabrazos y portabebidas con función frio/calor para el conductor y el acompañante.

Como en la anterior edición, ofrece tres filas de asientos para siete ocupantes, aunque se pueden pedir dos asientos de confort para la segunda fila como opción. El maletero, que alcanza una capacidad de hasta 2.120 litros, incluye un portón trasero de accionamiento eléctrico dividido en dos partes.

Toda la gama cuenta con sistema de microhibridación a 48V, aportando una dosis extra de potencia y par a los motores de combustión.

Mecánica actualizada

Todas las variantes de motor, que cuentan con transmisión Steptronic Sport de ocho velocidades de serie y tracción total xDrive, ofrecen ahora sistema Mild Hybrid de 48V con generador de arranque montado en el cigüeñal e integrado en la transmisión. Este dispositivo eléctrico proporciona un aumento de par y una mejora de potencia de 8 kW (11 CV), lo que permite una mayor eficiencia en el consumo de combustible y un funcionamiento más lineal.

La gama se simplifica ahora con tres motores actualizados: diésel, gasolina y M Performance. Arranca con las versiones xDrive40d de seis cilindros biturbo y 340 CV de potencia. Anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, una velocidad máxima de 225 km/h y un consumo de combustible combinado de 8,7 – 7,61 I/100 km en ciclo WLTP .

La versión xDrive40i alcanza ahora una potencia máxima de 380 CV, lo que supone un aumento de 57 CV respecto a la edición precedente. Promete buen nivel de prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km en 5,8 segundos y una velocidad punta de 250 km/h, mientras que el consumo homologado varía entre 10,5 – 9,2 l/100 km.

En el caso de la versión más potente M60i xDrive, cuenta con motor de gasolina V8 de 530 CV con tecnología M TwinPower Turbo y microhibridación de 48V. En este caso, las cifras de rendimiento juegan en otra liga, ya que anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y tiene su velocidad máxima autolimitada a 250 km/h, mientras que el consumo de combustible combinado oscila entre 13,3 y 12,2 I/100 km.