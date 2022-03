Citroën C5 X: un modelo transversal a medio camino entre berlina, SUV y familiar

Citroën regresa al segmento D, tras cinco años sin ningún representante en esta tradicional categoría para la marca (CX, XM, C6 o C5). Y lo hace con un nuevo modelo que hereda parte de la denominación, toma rasgos de una carrocería familiar, ofrece la posición de conducción elevada característica de un SUV y permite gran comodidad englobada bajo el paraguas Citroe?n Advanced Comfort.

Sin duda, el confort en su más amplio sentido es la característica que mejor define al nuevo modelo de Citroën, fabricado en China, sobre la plataforma EMP2 compartida por diversos modelos del grupo Stellantis, incluida la variante Aircross. En este caso, la longitud del C5 X supera los 4,80 metros y la altura, los 1,48 m, mientras que la distancia entre ejes se va hasta 2,78 metros. Estas cifras permiten un amplio habitáculo, con plazas delanteras y traseras muy desahogadas y un maletero de 545 litros (1.640 si se abaten los respaldos de las plazas posteriores) en el caso de las versiones equipadas con motores de combustión.

Carrocería entre berlina y familiar, con ruedas de grandes dimensiones y buena pisada.

Diferente a los demás

La silueta del C5 X, el modelo más alto de gama de la marca, sorprende por su diseño, inspirado en el concepto CXperience, presentado en el Salón de París de 2016, que sintetiza las características tradicionales de una carrocería berlina y familiar añadiendo un puesto de conducción elevado. Esto se nota nada más acceder al interior, completamente reconocible como producto Citroën de última hornada, con los mandos característicos de la marca. Otro de los aspectos que delata la procedencia de la plataforma es la altura de los largueros del coche —la misma que emplea el C5 Aircross—, que provoca que el umbral de las puertas se encuentre bastante alto y requiera elevar las piernas para acceder al interior.

Muestra un largo capó, una cintura elevada y una zaga muy suavizada, estilo "shooting brake" (fusión de un coupé y un familiar), con un portón de grandes dimensiones y buen acceso al maletero. La contenida altura de la carrocería y la llamativa anchura (1,81 metros), favorecen el aspecto musculoso y deportivo del C5 X.

También es destacable su posición ligeramente elevada, gracias a una altura libre al suelo incrementada en relación con la de una berlina tradicional y a las ruedas de gran diámetro, con neumáticos de 19 pulgadas como equipamiento de serie desde las versiones de acceso.

Exteriormente es fácil de reconocer, pues exhibe la nueva firma luminosa de Citroe?n en forma de "V" con faros de LED en toda la gama, tanto delante como detrás, estrenada en el C4 de última generación. Sorprende que no incorpore indicadores de dirección dinámicos, tendencia muy común en la mayoría de los conductores, pues, incluso los traseros, son especialmente pequeños.

Información correcta, con mandos e instrumentos conocidos de otros modelos de la marca.

Tecnología innovadora

Citroën siempre se ha reconocido por aportar soluciones innovadoras en todos sus modelos y, en este caso, destaca por incorporar algunas muy interesantes, como el extended Head Up Display de 21 pulgadas, que proyecta mucha información —configurable— sobre el parabrisas o el sistema de reconocimiento vocal. También ofrece un nuevo interfaz de comunicación con pantalla táctil de 12 pulgadas, actualizable en tiempo real "over the air", que permite diferentes opciones de personalización, preferencias de reglajes y de presentación, sistema Mirror Screen sin cable con interfaz Android Auto y Apple Carplay, etc.

En materia de sistemas de seguridad y ayudas a la conducción propone conducción semiautónoma de nivel 2, con Highway Driver Assist, que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y ayuda de mantenimiento de carril. También incorpora sistema de control de ángulo muerto; Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos que se acercan al insertar la macha atrás, o sistema Top 360 Vision, que muestra en la pantalla la imagen del entorno exterior del coche.

Uno de los aspectos más destacables del nuevo modelo es la incorporación de la suspensión Citroe?n Advanced Comfort, acompañada de asientos Advanced Comfort con mullido específico, muy cómodos. En la versión híbrida enchufable, se completa con la suspensión activa Citroe?n Advanced Comfort, con tres modos de reglaje diferentes asociados a los modos de conducción.

Mucho espacio en las plazas traseras, tanto en altura como en espacio para las piernas.

Solo con motores de gasolina

El nuevo modelo estará disponible con motores exclusivamente de gasolina, dos de ellos PureTech, de tres o cuatro cilindros, con potencias de 130 y 180 CV, respectivamente, siempre asociados a una caja de cambios automática de ocho velocidades con levas de cambio en el volante y sistema start & stop, además de un híbrido enchufable de 225 CV.

El más pequeño de ellos, de solo 1,2 litros de capacidad y 130 CV de potencia, mueve con solvencia los 1.493 kg del conjunto. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 213 km/h, en tanto que su consumo homologado se cifra en 6 l/100 km.

El siguiente escalón, formado por el 1.6 de 180 CV en configuración de cuatro cilindros, ofrece una mayor cifra de par y rebaja la aceleración de 0 a 100 km/h a 8,8 segundos, aumenta la velocidad punta a 230 km/h y homologa unos consumos en ciclo WLTP de 6,5 – 6,6 l/100 km/h. Ambos se muestran muy equilibrados, ofrecen una prestación interesante y una comodidad excepcional, ya que ni siquiera el tricilíndrico emite un nivel de ruido elevado.

Como tope de gama se encuentra la variante Plug-in Hybrid ë225, apoyada en el motor térmico 1.6 de 180 CV, además de uno eléctrico de 81,2 kW y una batería de 12,4 kWh. En conjunto suministra 225 CV y es capaz de circular hasta una velocidad máxima de 135 km/h y recorrer hasta 55 km en modo exclusivamente eléctrico, lo que le permite disfrutar de la etiqueta Eco de la DGT. Cuenta con cuatro modos de conducción: Eléctrico, Híbrido, Confort y Deportivo, modificando algunos parámetros de la conducción según el modo seleccionado, como la respuesta del cambio, la firmeza de la suspensión o el reglaje de la dirección. Permite carga en corriente alterna a 7,4 kW de potencia máxima, siendo capaz de recargar completamente la batería en 1 hora y 40 minutos a través de wallbox.

Si el C5 X en sus versiones térmicas se muestra especialmente cómodo para circular por cualquier tipo de carreteras, en el caso de la variante híbrida enchufable se convierte un auténtico placer, pues a las excepcionales cualidades dinámicas y a la comodidad de la suspensión se une la suavidad que proporciona el funcionamiento en modo 100 % eléctrico y la ausencia de ruido externo. En este aspecto hay que destacar que las lunas laterales de esta versión han recibido un tratamiento aislante que permite rebajar considerablemente el nivel de ruido en el interior del habitáculo.

El filtrado de la suspensión es excepcional, no resulta tan blanda como en el caso del C5 Aircross, pero no resta un ápice de confort a los ocupantes. Tampoco se sienten cabeceos al acelerar o frenar bruscamente y, en zonas de curvas enlazadas, contiene perfectamente los balanceos de la carrocería. En lo referente a la dirección, no es especialmente rápida, con casi tres vueltas de volante entre topes, pero permite un manejo sencillo y muy cómodo.

El maletero, de 545 litros, puede llegar hasta 1.640 con los respaldos abatidos. La cortinilla desmontable es solidaria con el portón, que puede disponer de sistema "manos libres".

Gama y precios

La gama está configurada por tres niveles de equipamiento y terminación, que arranca en el escalón Feel Pack, disponible para la versión 1.2 de 130 CV y el Plug-in Hybrid de 225 CV, en el que se incluye un completo equipamiento de serie, con elementos como las llantas de aleación de 19 pulgadas, grupos ópticos led, sistema automático de encendido de luces con faros "inteligentes", reconocimiento de señales de tráfico, aviso de cambio involuntario de carril, regulador y limitador de velocidad, etc. Los precios se fijan en 30.900 euros para el PureTech 130 S&S y en 41.600 para el Plug-in Hybrid.

El siguiente nivel, denominado Shine y disponible para todas las variantes de motor, añade paragolpes con inserciones cromadas, llantas bitono de 19 pulgadas, Head Up Display, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y pantalla central de 12". También incorpora asientos delanteros con reglaje lumbar y sistema de recarga inalámbrica para smartphones. Los precios arrancan en 32.600 euros para el PureTech 130; 39.100 en el caso de la variante PureTech 180 y de 43.300 para el Plug-in Hybrid de 225 CV.

Como tope de gama están los acabados Shine Pack, para la variante PureTech 180, por 41.400 euros, y el Plug-in Hybrid 225, por 45.600 euros. En este caso, el equipamiento se completa con pedales en aluminio, sistema de ayuda al aparcamiento delantero y trasero, retrovisores eléctricos plegables, calefactables y abatibles, lunas laterales laminadas, portón trasero con sistema "manos libres" y asientos de cuero, los delanteros con reglaje eléctrico y calefactables.