Subaru Forester 2022: mejoras en seguridad, equipamiento e imagen

Tras 25 años en el mercado y cinco exitosas generaciones, la nueva edición del SUV se actualiza en diseño, incluye nuevos sistemas de seguridad e interesantes ayudas a la conducción en carretera y fuera de ella.

Siempre se ha caracterizado por ser un modelo muy especializado para circular con solvencia en condiciones adversas. Su elevada altura al suelo, su tracción a las cuatro ruedas y su ligereza han sido las características predominantes del Subaru Forester desde los inicios de su existencia, en 1997.

Se trata del modelo más emblemático y conocido de la marca, que ha logrado registrar más de 357.000 unidades vendidas en Europa y más de 4,5 millones de unidades en todo el mundo.

Ahora recibe una actualización en materia de diseño, con nueva parrilla, paragolpes y grupos ópticos delanteros, así como nuevo formato de llantas en 17 y 18 pulgadas, además de inéditos colores de carrocería. También el equipamiento ha sido enriquecido con la intención de mejorar el incremento de confort y la seguridad. La edición 2022 añade nuevas funcionalidades englobadas bajo la cuarta generación del sistema EyeSigh, como son la dirección automática de emergencia, el control de crucero adaptativo con centrado de carril y la prevención de salida de carril.

Mejoras sustanciales

La actualización de la puesta a punto del nuevo Forester también pasa por el sistema de frenada pre-colisión y el de advertencia de fatiga o distracción, que han sido revisados y ofrecen ahora mayor asistencia, mientras que la tecnología de reconocimiento facial se ha mejorado con una nueva función que permite al conductor aumentar o reducir la temperatura de mediante gestos con la mano, sin necesidad de intervenir en los controles.

El habitáculo recibe nuevos guarnecidos y revestimientos, así como tapicerías en tela, cuero y cuero napa bicolor, iluminación led de bajo consumo y nuevo espejo retrovisor con sistema antideslumbramiento, mientras que el maletero, que no modifica las cifras de capacidad, dispone de nuevos ganchos para sujetar la carga o colgar bolsas. También cuenta con sistema de conectividad Apple Carplay y Android Auto mediante cable.

En el bastidor se han realizado algunos ajustes para ofrecer un comportamiento más afinado, como nuevos muelles de suspensión delanteros y soportes revisados para mejorar el filtrado de vibraciones o el ajuste de la dirección con una respuesta más directa.

El Forester monta exclusivamente un motor de gasolina de cuatro cilindros horizontalmente opuestos de 2,0 litros de capacidad, con sistema de inyección directa, junto a un motor eléctrico de 12,3 kW incorporado en la transmisión Lineartronic y una batería de 0,6 kW, capaz de mover conjunta o separadamente al vehículo y aportando hasta un 30% más de par motor. Esta suave hibridación solo logra contener los consumos hasta 8,1 l/100 km según ciclo WLTP, pero le permite disfrutar de etiqueta Eco en toda la gama.

Desde parado o a baja velocidad, el motor eléctrico permite iniciar el movimiento sin necesidad de arrancar el motor de combustión. Dependiendo del nivel de carga de la batería, el Forester puede recorrer en modo eléctrico exclusivamente hasta 1,6 km y alcanzar velocidades de hasta 40 km/h. A velocidades medias, la potencia combinada de ambos motores mejora la aceleración, mientras que a alta velocidad el de combustión impulsa el vehículo y recarga la pequeña batería.

Interior del Subaru Forester

El control de gestión permite elegir entre los modos "Inteligente" y "Deportivo" adaptando las características del acelerador para modificar la respuesta del motor, y el sistema X-Mode, con dos programas, nieve/grava y barro, ofrece funciones mejoradas y ya no se desconecta al alcanzar los 40 km/h, sino que se mantiene en modo de espera para volver a activarse cuando la velocidad baja de 35 km/h. También la función de control de descensos se ha mejorado para que el freno se suelte cuando se pise con más intensidad el acelerador.

Sigue siendo especialmente destacable la elevada capacidad para circular por campo, con una distancia libre al suelo de 220 mm, un ángulo de ataque de 21,4°, (+ 1,3° respecto al anterior), un ángulo de salida de 21° y uno ventral de 25,8°.

Gama y precios

Todas las versiones de la gama cuentan con el mismo motor 2.0 y sistema de tracción Symmetrical All Wheel Drive, pero se ofrecen tres versiones en función del nivel de acabado: Sport Plus (35.400 €), Executive (37.900 €) y Executive Plus (39.900 €), todas dotadas con el sistema de ayudas a la conducción EyeSight, luces led, pedales de aluminio, levas de cambio en el volante y sistema multimedia.

En el acabado intermedio, denominado Executive, se incluyen, además, asientos eléctricos, llave "manos libres" con arranque por botón, cambio automático de luces, portón trasero con apertura automática, lunas tintadas, cámaras de ayuda al aparcamiento, retrovisor interior fotocromático y sistema de frenada con detección de obstáculos marcha atrás. En el caso del Executive Plus se añade también la tapicería de cuero Nappa negro o bitono y el techo solar panorámico.