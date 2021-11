Coche del Año en Europa: seis de los siete finalistas son exclusivamente eléctricos

El próximo 16 de febrero se sabrá el ganador del prestigioso galardón "Coche del Año en Europa" (COTY) de entre los siete finalistas que optan al codiciado título. En esta ocasión, los modelos eléctricos son legión.

Hoy se ha dado a conocer la lista de los siete modelos finalistas que podrán optar al galardón europeo, Car of the Year 2022, que este año cumple su edición número 59. El modelo ganador se sabrá el próximo 16 de febrero, aunque en esta ocasión no se hará durante la celebración del Salón del Automóvil de Ginebra, dadas las restricciones por el Covid.

Los siete modelos seleccionados, elegidos por 61 jurados pertenecientes a 23 países europeos para pasar a la gran final (España cuenta con seis miembros representando al jurado del Car of the Year), provienen de una lista de 38 candidatos de entre todos los modelos presentados en el Viejo Continente a lo largo de 2021. En esta ocasión, los modelos eléctricos o electrificados han sido mayoría entre todos los modelos participantes, ya que seis de ellos se comercializan exclusivamente con este tipo de tecnología.

Los siete modelos que optan al triunfo del Car of the Year 2022 son: Cupra Born, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ionic 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech y Skoda Enyaq. De los siete finalistas, seis de ellos se comercializan exclusivamente en versión 100 por 100 eléctrica, aunque ninguno de ellos se fabrica en nuestro país.

Ford Mustang Mach-e, un nombre mítico para un modelo futurista.

Hyundai Ioniq 5, el último retoño de la marca más electrificada.

Kia EV6, el SUV eléctrico cupé recién presentado.

Peugeot 308, el único que no es eléctrico de los nominados.

Renault Mégane E-TECH, un mito moderno reconvertido en eléctrico.

Skoda Enyaq, el primer SUV eléctrico de la firma checa.