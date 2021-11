Ford Mustang Mach-E GT: diversión en formato eléctrico, de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos

Ya está disponible la versión eléctrica más potente del Mustang, por 72.755 euros, que cuenta con una puesta a punto específica para procurar un comportamiento brillante y unas prestaciones de infarto: es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos.

Ha tardado un poco en llegar, pero la espera ha merecido la pena. Tras las variantes de dos o cuatro ruedas motrices, con baterías de 75,7 y 98,7 kWh de capacidad (68 y 88 kWh netos) y potencias de hasta 351 CV, llega ahora una nueva edición más deportiva y prestacional, basada también en la arquitectura de cuatro ruedas motrices y batería de gran capacidad, pero en este caso, con una potencia de 487 CV y un par máximo de 860 Nm (el doble que la versión de dos ruedas motrices de batería pequeña). No es que las versiones iniciales se quedasen cortas de potencia, pues arrancan en 269 CV en las variantes con batería de 75,7 kWh y 294 o 315 CV en el caso de la batería de mayor tamaño, pero es que casi 500 CV de potencia y 860 Nm de par son palabras mayores. A diferencia de otros competidores de su misma nacionalidad, como Tesla, la velocidad máxima del GT se limita a 200 km/h (20 km/h más que el resto de Mustang Mach-E).

La capacidad neta de la batería del Mustang Mach-E GT llegará a los 91 kWh.

Ford ha anunciado que las versiones "Model Year 22" con batería de rango extendido vendrán ya con una actualización de capacidad de batería neta aumentada a 91 kWh y que las anteriores serán actualizadas de forma telemática en la primavera próxima. De momento, las versiones ya producidas anuncian hasta 500 km de autonomía y permiten cargas en corriente continua a una potencia máxima 150 kW, de forma que se puede añadir una media de 100 km de autonomía en unos 10 minutos de carga, y cargar desde el 10% hasta el 80% de la capacidad de la batería en aproximadamente 45 minutos. Los clientes podrán contar con el apoyo de la red de recarga FordPass, que permite encontrar fácilmente los puntos de recarga disponibles en toda Europa y cuenta con el apoyo de la red Ionity de alta potencia.

Lógicamente, para poder administrar tal cifra de potencia y par ha sido necesario recalibrar algunos apartados del chasis, como la dirección, frenos, neumáticos y suspensiones. Además, el nuevo Mustang Mach-E GT ofrece un nuevo modo de conducción, denominado Untamed Plus, orientado a la conducción deportiva en circuito, que modifica los parámetros del control de tracción y estabilidad, y reduce la capacidad de regeneración en deceleraciones para optimizar la temperatura del sistema.

Pocas modificaciones estéticas se perciben entre el GT y el Mach-E 'normal'.

Estética similar

En materia de diseño hay pocas modificaciones respecto a las versiones convencionales, aunque exteriormente todas las versiones GT, disponibles en colores exclusivos (Naranja Cyber y Azul Grabber), cuentan con parrilla delantera de policarbonato con efecto 3D en color gris oscuro, paragolpes específicos con mejoras aerodinámicas y llantas de aleación de 20 pulgadas con neumáticos Pirelli PZero 255/45 R20, desarrollados específicamente para esta versión.

Además, los discos de freno delanteros que equipa son Brembo de 385 mm de diámetro -con pinzas pintadas en color rojo-, las suspensiones cuentan con muelles más cortos y firmes, y amortiguadores MagneRide de dureza variable, gracias a un aceite con partículas metálicas capaz de modificar su viscosidad de forma instantánea al aplicar un mayor o menor campo magnético en su depósito.

Los asientos deportivos son la principal novedad en el interior del GT.

En el interior tampoco hay unos cambios especialmente llamativos visualmente, aunque esta versión deportiva sí cuenta con unos asientos delanteros específicos Ford Performance, más envolventes, que sujetan mucho mejor el cuerpo, gracias a su forma más envolvente y a su tapicería antideslizante. Un apoyabrazos delantero central con la inscripción "GT" y unos embellecedores en los largueros laterales delatan la naturaleza del peculiar modelo.

Incluye una pantalla táctil Full HD de 15,5 pulgadas, que opera con la última generación del sistema de comunicación y entretenimiento SYNC de Ford, capaz de aprender los comportamientos del conductor. Ahora se incluye una aplicación que permite tomar notas o hacer dibujos cuando el coche está detenido. También cuenta en su dotación de serie con un sistema de sonido B&O de 10 altavoces, así como un techo panorámico de cristal fijo en opción, por unos 800 euros adicionles.

El Mustang Mach-E GT incluye de serie control de crucero adaptativo inteligente con función Stop & Go y centrado de carril, sistema de mantenimiento de carril, asistente de ángulo muerto, de precolisión con frenado de emergencia y sistema de ayuda al aparcamiento automático. Incluye ahora una función asociada al modo "Active" que permite reflejar en una barra gráfica de color azul o verde, si el motor está consumiendo o generando energía.

No hay diferencias de espacio con el resto de versiones en lo que se refiere a capacidad de maletero, que ofrece 402 litros de capacidad y sistema de apertura manos libres. Como en las otras versiones del modelo, dispone de un "frunk" o maletero delantero de 100 litros sin compartimentar.

Altas prestaciones

El motor trasero síncrono de imanes permanentes es de mayor potencia que en el resto de versiones y se encuentra refrigerado por aceite, alcanzando el par máximo en solo medio segundo, lo que permite unas reacciones fulgurantes a la menor demanda del acelerador. Tal es la capacidad de aceleración, que los adelantamientos se producen con una seguridad extraordinaria. Es cierto que el conjunto anuncia 2.273 kg, es decir, 304 kg más que la variante de propulsión trasera y batería pequeña, pero la situación de los acumuladores bajo el piso del coche y el sistema de tracción total, en colaboración con las suspensiones firmes, permiten un paso por curva excepcionalmente rápido y seguro.

En ningún momento se siente "desbocado", pues, aunque si se da gas con alegría a la salida de curvas cerradas, sí se nota una leve tendencia hacia el exterior del tren trasero, pero el sistema de control de estabilidad inmediatamente pone las cosas en su sitio y permite que la trayectoria final sea la correcta. Es mucho más fácil de conducir de lo que puede parecer si solo tenemos en cuenta las cifras de potencia y prestaciones sobre el papel, pues la entrega de potencia siempre es muy lineal y progresiva y los diferentes elementos del bastidor, frenos, dirección y suspensiones, cumplen perfectamente su cometido.

Hay sensibles diferencias entre los modos de conducción: Whisper, Active y Untamed (especialmente en este último modo), en el que no se mantienen reservas para poder entregar la máxima potencia necesaria en el menor tiempo posible y se envía mayor entrega de energía al tren trasero. Además, se puede jugar con otros parámetros adicionales, como son el sistema "E-One Pedal", que logra una mayor retención al levantar el pedal del acelerador y permite conducir prácticamente sin necesidad de utilizar los frenos, y también la activación del sonido que, aunque es artificial, se asocia con fidelidad al comportamiento del motor y se asemeja bastante al que podría emitir un motor V8 de alta cilindrada.

No hemos podido comprobar el funcionamiento del modo Untamed Plus, pues requiere unas especificaciones muy concretas que no se daban en el momento de intentarlo, pero ya en el modo Untamed "normal" se disfruta enormemente de este modelo.

En cuanto al consumo de energía, seguimos echando en falta la utilización de décimas en la cifra de contabilización, pues da lugar a un error de 1 kWh/100 km si no aplica redondeo. No obstante, nos confesó uno de los ingenieros del proyecto, que era un tema fácilmente subsanable al efectuar una actualización online y que podría aplicarse directamente en todas las versiones del modelo en el momento de lanzar una nueva versión del sistema operativo. En cualquier caso, no parece una tarea fácil alcanzar los 500 km de autonomía que anuncia, teniendo en cuenta que homologa un consumo de 20,6 kWh/100 km, pues durante diferentes tramos del recorrido de pruebas, reseteando los contadores parciales, no logramos en ningún momento consumos inferiores a los 24 kWh/100 km, si bien es cierto que los tramos de autopista son los grandes consumidores de energía en los coches eléctricos.