La CE sigue sin ver "compromiso" de EE.UU. para resolver la crisis en la OMC

Bruselas, 17 jun (EFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, afirmó hoy que aún no han visto "compromiso" por parte de Estados Unidos para resolver la crisis del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría quedar bloqueado en diciembre por el veto estadounidense a nuevos jueces.

"Hasta ahora no hemos visto compromiso por parte de Estados Unidos, y no podemos negociar con nosotros mismos", advirtió Malmström, que no obstante señaló que se seguirá abordando este tema en las reuniones de embajadores ante la OMC y a nivel ministerial.

En una rueda de prensa para presentar un informe sobre barreras al comercio, Malmström aseguró que desde la Unión Europea están "trabajando con otros países para ver si hay algo que se pueda hacer para que el órgano de apelación siga funcionando después de mediados de diciembre cuando posiblemente el último juez se vaya".

El órgano de apelación, última instancia en las disputas comerciales entre miembros de la OMC, está formado por siete jueces, pero Estados Unidos veta el nombramiento de nuevos miembros.

Actualmente se reducen a tres, el mínimo exigido para que siga funcionado, pero el 10 de diciembre termina el mandato de ocho años para dos de los jueces que siguen, por lo que el órgano quedaría con solo un miembro, la china Hong Zhao, y sus competencias se paralizarían.

"Aún podemos encontrar una forma de desbloquear el bloqueo de los EEUU", señaló la comisaria.