El Hang Seng sigue la estela de las bolsas asiáticas y sube un 0,38 %

Hong Kong, 28 may (EFE).- El índice referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con un alza del 0,38 % que sigue la estela marcada en general por las principales plazas asiáticas y supone un nuevo alivio tras varias semanas de desplome.

El ánimo de los inversores continúa marcado por la fragilidad y la expectación ante el desarrollo de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que parecen haberse detenido, más aún cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguraba ayer que no esperaba un acuerdo a corto plazo, aunque reconocía que podría firmarse uno más adelante.

El Hang Seng sumó 102,72 puntos y finalizó en 27.390,81, mientras que el índice Hang Seng China Enterprises subió un 0,13 % y cerró en 10.416,55 unidades.

Tres subíndices terminaron con ganancias este lunes: Finanzas (0,64 %), Comercio e Industria (0,37 %) e Inmobiliaria (0,29 %). El de Servicios, que durante las últimas jornadas fue el único en esquivar las pérdidas, en esta ocasión brilló por lo contrario y se tiñó de rojo, con un declive del 1,82 %.

Destacaron las ganancias del sector tecnológico y de las aseguradoras: en el primer campo brilló Tencent, título de más valor en el mercado hongkonés, que dejó atrás varias jornadas de pérdidas y sumó un decente 0,56 %, acompañado en el verde por Sunny Optical (2,98 %).

En el terreno de los seguros, ganancias para AIA, con un 2,31 %; Ping An, un 1,54 %, y China Life, un 0,33 %.

No obstante, no fue ésta una buena jornada en el subíndice financiero, ya que los principales bancos perdieron: Bank of China, un 0,31 %; China Construction Bank, un 0,32 %, e ICBC, un 1,07 %. HSBC, mayor banco de Europa, sobrevivió pero no consiguió cambio alguno en su cotización.

A la baja cerraron también dos de las tres grandes petroleras chinas: Sinopec perdió un 0,18 %, y Cnooc, un 0,61 %. Petrochina siguió su propio camino y avanzó por la senda del verde con un alza del 0,45 %.

Respecto a las inmobiliarias, Sun Hung Kai restó un 0,96 %; Hang Lung Properties, un 0,46 %, y Link REIT, un 0,83 %.

Sin embargo, Henderson Land ganó un 0,51 %, menos que China Resources Land o Country Graden, con alzas del 1,88 % y 1,69 %, respectivamente.

El fabricante de automóviles Geely Auto -dueño de Volvo- lideró las ganancias de la sesión con un 4,66 %, mientras que en el lado opuesto se colocó HK & China Gas, que tiró hacia abajo del subíndice Servicios con unas pérdidas del 2,65 %.

Mala jornada para las comunicaciones, en la que China Mobile registró caídas del 1,54 %, y China Unicom, otro gigante de las telecomunicaciones del país, terminó con un 0,85 % menos.

Los casinos de Macao pudieron respirar tranquilos: Galaxy Entertainment ganó un 2,56 %, y Sands China, otro 1,09 %.

El Hang Seng liquidó la sesión con un volumen de negocios de 126.580 millones de dólares de Hong Kong (16.128 millones de dólares, 14.420 millones de euros).