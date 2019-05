IAG gana once veces menos en un trimestre "difícil" pero evita las pérdidas

Londres/Madrid, 10 may (EFE).- El grupo IAG ganó 70 millones de euros en el primer trimestre, once veces menos que en el mismo periodo de 2018, por la ausencia de partidas excepcionales, pero fue capaz de seguir en beneficios, al contrario que otras aerolíneas europeas, como Lufhansa o Air France-KLM, que registraron pérdidas.

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, ha recalcado que el primer trimestre ha sido "muy difícil" para las compañías aéreas europeas y que la mayoría de ellas han tenido pérdidas.

Los ingresos del grupo IAG, del que forman parte Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ascendieron a 5.318 millones, lo que representa un aumento del 5,9 %.

El beneficio de las operaciones se situó en 135 millones, cifra que supone un descenso de 205 millones frente a los 340 antes de partidas excepcionales de hace un año.

El descenso del beneficio de las operaciones se debe sobre todo al combustible, la capacidad existente en el mercado que impactó los ingresos unitarios por plaza ocupada (yields) y a las fechas de Semana Santa, que este año cayeron en abril y no marzo, como en 2018.

Tras conocerse los resultados, las acciones de IAG en la Bolsa de Londres subían el 4,08 % hasta 509 peniques (585 céntimos).

Walsh ha destacado que el grupo "continúa siendo rentable" pese a que en el primer trimestre las aerolíneas europeas se vieron afectadas significativamente por el precio del combustible, los tipos de cambio adversos, la capacidad existente en el mercado y las fechas de Semana Santa.

"Para muchas aerolíneas, el primer trimestre ha sido muy difícil. La mayoría de las aerolíneas europeas registran pérdidas en el trimestre. Creo que esto nos diferencia de nuestros competidores", ha explicado el consejero delegado en teleconferencia.

"En lo que ha sido un trimestre de desafío, nosotros hemos seguido siendo rentables", ha agregado.

El impacto neto en beneficios de las operaciones por cambio de divisa del trimestre fue adverso en 61 millones de euros.

Los gastos de combustible aumentaron un 22,8 % y sus costes unitarios un 11,1 % a tipos de cambio constantes por el efecto del aumento del precio medio después de coberturas, debido principalmente a que las ganancias obtenidas con estas últimas en 2018 no se repitieron este año, y a la fortaleza del dólar.

Ante la incertidumbre del "brexit", que se ha retrasado del 29 de marzo al próximo 31 de octubre, Walsh ha admitido que no hay pruebas de que los pasajeros hayan decidido retrasar las reservas.

"No vemos evidencias de un impacto del 'brexit' en nuestros resultados, no vemos muestras de que ello impacte en la tendencia de reservas", ha añadido el directivo, quien, no obstante, ha dicho que han disminuido las de los viajes a Argentina y Brasil a causa de la situación económica en esos países.

Según IAG, los costes unitarios del trimestre, excluyendo el combustible, antes de partidas excepcionales, aumentaron un 0,8 %, mientras que, a tipos de cambio constantes y en base proforma, disminuyeron un 0,6 %.

A los niveles actuales del precio del carburante y los tipos de cambio, IAG espera que su beneficio de las operaciones en 2019 antes de partidas excepcionales "sea similar" al de 2018 proforma.

Se espera que el ingreso unitario de pasaje a tipos de cambio constantes mejore en lo que queda de ejercicio, al igual que el coste unitario, excluido el combustible.

Durante los tres primeros meses del año, la capacidad de IAG, medida en asientos-kilómetro ofertados (AKO), aumentó un 6,1 % y se registraron incrementos en todas las regiones que se deben principalmente a Iberia, donde la mejora respecto al año anterior fue del 11,1 %.

Al cierre del trimestre, la deuda neta, incluida la asociada con los activos por derechos de uso, ascendía a 5.200 millones de euros y el ratio deuda neta/ebitda se situaba en 1,0 veces.