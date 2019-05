Fomento espera que las medidas en El Prat respondan mejor a un verano complicado

Barcelona, 6 may (EFE).- Fomento y la Generalitat esperan que las medidas que se están poniendo en práctica en el aeropuerto de El Prat, como la contratación de nuevos controladores, sirvan para responder mejor a otro verano que será "complicado" y que absorberán el 5 % de crecimiento de las operaciones previstas en Barcelona.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, han presidido este lunes la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, que se ha celebrado en el Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat.

En la reunión han explicado cómo se está implementado el informe que encargaron a Eurocontrol para ver qué medidas se podían aplicar con el objetivo de reducir los retrasos y cancelaciones en el aeropuerto.

Las administraciones han querido transmitir un mensaje de tranquilidad y Saura ha dicho que se está cogiendo el "toro por los cuernos" ya que se están implementando una serie de medidas a corto plazo para mejorar la situación.

Sin embargo, ha reconocido que "no hay que lanzar las campanas al vuelo" ni pensar que no hay ningún "nubarrón", porque el próximo verano será "complicado", pero quieren ser "transparentes" y "no tremendamente optimistas".

Saura ha explicado que, ante los retrasos vividos en el aeropuerto de El Prat durante el pasado verano, encargaron un estudio a Eurocontrol para ver qué medidas se podían tomar a corto plazo y llevar a cabo por parte de los actores que trabajan en Barcelona, tanto Aena y Enaire como las compañías privadas o la Generalitat y el ministerio de Fomento.

Entre las medidas que se están poniendo en práctica, Saura ha mencionado las relacionadas con una forma "óptima" de aproximación al aeropuerto, los despegues y los aterrizajes, sistemas más eficientes para gestionar mejor los cambios bruscos meteorológicos, la implantación de mejores sistemas de comunicación con el aeropuerto y las compañías y el incremento en un 5 % del número de controladores.

Saura también ha dicho que están hablando con las compañías para ver cómo pueden mejorar y para que los retrasos y las cancelaciones sean menores.

El secretario de Estado de Infraestructuras ha apuntado que hay que tener en cuenta que hay otros problemas estructurales relacionados con el conjunto del espacio aéreo europeo y que no dependen del aeropuerto de Barcelona.

También ha querido destacar el espíritu "constructivo" de todas las administraciones que han asistido a la reunión.

El conseller ha asegurado que, sin lanzar las campanas al vuelo, con las nueva medidas se van a poder absorber las previsiones del aumento de operaciones previsto.

Según Calvet, hay que "estar a punto" para el incremento de operaciones que habrá este verano y ha asegurado que, aunque puede haber "contingencias", es necesario tener la suficiente "anticipación, coordinación y capacidad de comunicación" con los usuarios para que todo funcione correctamente.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña está integrado además de por las administraciones públicas, en las que también se incluyen los ayuntamientos, por agentes económicos y sociales.