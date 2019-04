La Bolsa gana un 3,57 % en abril y asimila sin sabresaltos las elecciones

Madrid, 30 abr (EFE).- La bolsa española ha cerrado abril con una subida del 3,57 % y ha asimilado sin sobresaltos el resultado de las elecciones, que, por primera vez desde que existe el IBEX, cotizaron al alza, al tiempo que la prima de riesgo incluso recorta algo y se sitúa por debajo de los 100 puntos básicos.

El IBEX 35 ha ganado en el mes 330,3 puntos, el 3,57 %, y cierra en 9.570,60 puntos, muy cerca del máximo anual que marcó el Jueves Santo, en 9.581,90, la cota más alta desde el pasado septiembre. Desde el comienzo de año gana un 12,07 %.

El resultado de las elecciones ha cotizado de forma neutra, según el consenso de los analistas, porque aunque no hay una mayoría contundente, no ven problemas de estabilidad política y además valoran que no esté en cuestión por ninguno de los partidos políticos la vocación europeista de España.

En estos días finales de abril los bancos han sido protagonistas porque los mercados han castigado, con carácter general, los resultados trimestrales, si bien en el conjunto del mes todos ellos registran subidas muy superiores a la de la media del IBEX.

Contra la creencia de algunos analistas de que la incertidumbre política podría desestabilizar temporalmente los diferenciales de los bonos españoles, por el momento la prima de riesgo se mantiene bastante estable e incluso ha cerrado abril por debajo de los 100 puntos básicos y el bono español con una rentabilidad por debajo del 1 %.

En el capítulo de datos macro la nota dominante es la confusión, porque este mes se conocieron cifras de las economías americana y china mejores de lo esperado pero también datos de PMI del país asiático poco alentadores.

Al tiempo, las cifras de crecimiento del PIB en la zona euro en el primer trimestre han sido mejores de lo que calculaba el consenso de analistas pero la encuesta IFO de expectativas de los empresarios alemanes confirman el empeoramiento de la economía más potente de la zona.

En este embrollo, cada vez son más los que apuntan que la temida desaceleración podría ser menor de la que habían previsto gobiernos, instituciones y casas de análisis y atisban algunos "brotes verdes" en la economía global.

De hecho las perspectivas de mercado que avanzan los expertos cada vez son más optimistas como reflejan las subidas de los índices europeos, que en el año ganan ya hasta un 19,4 % en Milán, el 18,09 % en París o el 16,9 % en Fráncfort. Incluso Londres, que acusa la máxima incertidumbre a cuenta del "brexit", acumula un avance en el año del 10,2 %.

Vienen alentados también por los mercados americanos, donde los buenos resultados empresariales, especialmente de las tecnológicas -salvo alguna excepción- han situado los índices Nasdaq y S&P 500 en máximos históricos.

A la estabilización del crecimiento contribuiría también el cierre del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que celebrará estos días reuniones en Pekín y la próxima semana en Washington. La duda es si una vez cerrado ese frente, Donald Trump dirigirá sus dardos a Europa.

Por el momento el asunto "brexit" está en compás de espera, una vez que los líderes de la UE prorrogaron hasta el 31 de octubre la salida de Reino Unido de la UE, lo que de momento permite descartar el peor escenario y al menos cunde la sensación de que se aleja el desastre.

Ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo aclararon este mes nada sobre sus intenciones futuras con los tipos de interés pero los inversores siguen confiando en que el emisor europeo lance un mensaje en mayo o junio sobre la rebaja del tipo que les cobra el emisor europeo a los bancos (el 0,4 %) por depositar el exceso de liquidez.

Los valores con mejor evolución mensual han sido Sabadell, con una subida del 17,98 %, seguido de Siemens (12,85 %), Bankia (12,13 %) y Santander (10,45 %). Las caídas más cuantiosas han sido las de Viscofán (3,95 %) y Red Eléctrica (2,71 %).