Carmena promete control policial contra la captación ilegal de clientes por VTC

Madrid, 29 abr (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras reunirse hoy con una amplia representación del sector del taxi, se ha comprometido a poner en marcha "un plan de vigilancia policial para evitar la captación ilegal de clientes" por vehículos de transporte con conductor (VTC) cerca de las estaciones.

En concreto, se reforzará la vigilancia "en las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril y en la zona próxima a Madrid Central", según se ha acordado en la reunión mantenida en el Palacio de Cibeles.

Además, los agentes de movilidad y el servicio de apoyo al control de estacionamiento regulado (SACE) realizarán una campaña específica para evitar el uso indebido de carriles bus y otros espacios destinados al transporte público, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Carmena ha anunciado también que la Policía Municipal "vigilará y denunciará en particular" el acceso a Madrid Central de vehículos VTC con distintivo medioambiental B y C que "no tengan precontratada la realización de un servicio de viajeros con origen o destino en esta zona de la ciudad", como marca la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Por último, la Policía Municipal realizará "una evaluación permanente" de las denuncias realizadas por los taxistas respecto a diferentes prácticas ilegales en que puedan incurrir las empresas de VTC.

La alcaldesa ha estado acompañada en la reunión de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero.

El objetivo del encuentro ha sido el de continuar con la ronda de conversaciones encaminadas a solucionar los problemas del sector.