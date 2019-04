Vigilantes denuncian a su empresa por incumplir la normativa de huelga

Madrid, 15 abr (EFE).- El comité representante de los vigilantes que secundan una huelga en los filtros de seguridad del aeropuerto de Barajas ha denunciado a la empresa Ilunion ante la Inspección de Trabajo por incumplir supuestamente la normativa de huelga al llevar vigilantes a otros controles y suplir así a los que hacen huelga.

Al cumplirse la cuarta jornada de paro, con un 90 % de servicios mínimos, una de los integrantes del comité de huelga del sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES), Soledad Risco, ha reconocido que, como todos los lunes, hoy no hay mucho movimiento en el aeropuerto.

Fuentes de AENA han confirmado que en esta jornada, en la que hay previstos 1.129 vuelos y un movimiento de 205.000 pasajeros, no ha habido retrasos, que en determinados filtros y momentos ha podido haber más gente, pero que la situación es de "normalidad".

Otro de los miembros del comité de huelga, Jordi Montejo, ha corroborado a Efe que este lunes está siendo "tranquilo" en Barajas porque no hay gran movimiento y "la huelga no se nota", pero ha anticipado que el miércoles próximo, con la previsión de movimiento de viajeros de semana santa, "puede ser brutal".

Soledad Risco ha explicado a Efe que Ilunion ha recurrido a los vigilantes que tienen carta de servicios mínimos para "desplazarlos a otros filtros, moverlos dentro de un mismo filtro o desplazarlos a otra terminal".

Además, según la representante de los vigilantes, la empresa ha decidido hacer pasar a los pasajeros por los controles VIP, una práctica que viola la normativa de huelga y que no es habitual, teniendo en cuenta que esos puestos pertenecen a otra empresa, con otro contrato, y que, además, cobra por pasajero cuando estos les son desviados.

Según Risco, la principal reivindicación de los trabajadores es que el "plus de escáner" cobije a todos los vigilantes, pues un acuerdo suscrito entre AENA y el Ministerio de Fomento ha supuesto que "los trabajadores que lo tenían hace dos décadas ya no lo tengan consolidado, que cada empresa lo aplica de manera diferente, y una parte de los trabajadores no tiene opción de cobrarlo".

"Esta operativa no es viable", según Risco, "porque no cuadran las rotaciones obligatorias, teniendo en cuenta que en cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad, un vigilante no puede estar más de veinte minutos ante un escáner", y, según la representante de los vigilantes, "hay gente que tiene que estar más de veinte minutos ante estos aparatos.

Para Risco, "la reivindicación que tiene más peso es la del 'plus de scanner', que debería ser abonado a toda la plantilla y que como no está reflejado en la plica y no se solucionará hasta que AENA evalúe una solución conjunta".

Ambos miembros del comité de empresa han dicho que es nula la comunicación con la empresa. EFE

jnr