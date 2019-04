Ayuntamiento reforzará la inspección de VTC y plantea uniformar a taxistas

Madrid, 11 abr (EFE).- Las nuevas ordenanzas en las que trabaja el Ayuntamiento de Madrid para regular a los taxis y a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) en la capital reforzarán los mecanismos de inspección de los VTC y han puesto sobre la mesa la posibilidad de regular la uniformización de la vestimenta de los taxistas.

Así lo ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que ha afirmado que en las últimas semanas se ha reunido con los representantes de ambos sectores y que la ordenanza de los VTC llegará "en breve" a su trámite de "aprobación inicial", mientras que la del taxi probablemente quedará pendiente para la próxima legislatura.

"Hemos avanzado todo lo que ha sido posible", ha dicho la edil, que ha querido enviar un mensaje tranquilizador a los VTC "respecto a que tengan claro con tiempo cuál va a ser su regulación".

El Ayuntamiento ya ha solicitado el acceso a la plataforma de datos del Ministerio de Fomento, lo que le permitirá controlar con mayor eficacia si se cumple la norma de que los VTC procedentes de otras comunidades autónomas no supongan nunca más del 20 % de los que circulan por Madrid.

Además, podrá combinar estos recursos con las cámaras de Madrid Central para comprobar que los VTC cumplan con sus exigencias; los VTC con etiqueta ambiental B y C no pueden entrar al área de bajas emisiones si no tienen un servicio contratado previamente.

Respecto a la ordenanza del taxi, Sabanés ha explicado que en el sector hay "práctica unanimidad, pero no total" sobre la propuesta de uniformar a los taxistas, lo que a juicio del Ayuntamiento contribuiría a "una modernización y una adecuación del sector".

Ha recordado, no obstante, que la actual ordenanza ya prohíbe "llevar determinadas vestimentas", como chanclas o bañador.

También ha apuntado que el sector reclama que se introduzca un carné por puntos para monitorizar la buena conducta tanto de taxistas como de conductores de VTC, si bien Sabanés ha precisado que esta disposición tendría que realizarse mediante la modificación de la Ley de Transporte de la Comunidad de Madrid.

Respecto al nuevo reglamento del taxi aprobado esta semana por el Gobierno autonómico, Sabanés ha comentado que "significa obligatoriamente una reforma de la ordenanza del taxi" y ha agregado que esperará a su promulgación "para poder hacer una valoración del conjunto".