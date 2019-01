Aguado: Podemos tiene "un carajal importante"

Madrid, 31 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha opinado hoy que Podemos "tiene un carajal importante" y dado que "no se saben gobernar ellos mismos" tampoco podrán dirigir la Comunidad de Madrid.

Tras reivindicar la construcción del carril BUS-VAO de la A-2, Aguado ha hecho esta reflexión al ser preguntado si cree que la división de Podemos le va a beneficiar de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.

"Se me ponen los pelos de punta imaginándome al señor Íñigo Errejón como presidente de la Comunidad de Madrid", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, quien ha resaltado que hará todo lo que esté en su mano para Errejón no sea presidente del Ejecutivo madrileño "no porque tenga nada personal contra él, sino porque está en las antípodas de lo que necesita" la región.

Aguado ha cuestionado la capacidad de Podemos para gestionar los impuestos, la sanidad y la educación en la Comunidad de Madrid.

A su juicio, la Comunidad de Madrid "no necesita extremos", ni "polarizar el discurso", ni "enfrentamientos entre buenos y malos", sino que necesita un proyecto como el Ciudadanos "centrado, liberal, que mire a Europa, que sea capaz de construir un proyecto ambicioso y que aspire a situarla como la región más próspera del continente".

Ha afirmado que, como candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad, si le corresponde formar gobierno, hablará con todos los grupos parlamentarios que tengan representación en la Asamblea para proponerles un proyecto de futuro con medidas concretas.

"Podemos defiende lo contrario de lo que defendemos nosotros: más intervencionismo, más impuestos, más regulación y menos libertades para los madrileños", ha apuntado el portavoz de Ciudadanos, quien ha dicho que no cree que la formación morada sea la opción adecuada para los madrileños, aunque serán ellos los que el 26 de mayo qué modelo de ciudad y de región quieren para los próximos cuatro años.