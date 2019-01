Cs insta a los taxistas a trasladar la protesta "a la puerta de La Moncloa"

Madrid, 29 ene (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado a los taxistas a trasladar la protesta "a la puerta de La Moncloa" al acusar al Gobierno nacional de no haber "querido resolver" el conflicto que hay entre este sector y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Los taxistas madrileños siguen en huelga indefinida por noveno día consecutivo, mientras las negociaciones con la Comunidad de Madrid están rotas tras rechazar el preacuerdo alcanzado por el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital para regular los VTC.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Aguado ha dicho que la Comunidad tiene que resolver ahora un asunto "que no ha querido resolver el Gobierno de España" y por ello ha instado a los taxistas a "trasladar las protestas a la puerta de La Moncloa y del Ministerio de Fomento".

"Regular sobre VTC y taxis no tiene demasiado sentido que se haga en cada municipio y comunidad autónoma", ha añadido.

El portavoz de Ciudadanos ha calificado de "ocurrencia" el preacuerdo alcanzado entre la Comunidad y el Ayuntamiento que planteaba los límites a la precontratación de VTC en términos de espacio y no de tiempo.

Además, ha abogado por "regular pensando en los ciudadanos y no en los sectores", "flexibilizando las condiciones del taxi y no poniendo restricciones a los VTC".

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, considera que "no puede haber monopolios" en este servicio de transporte y ha avisado a los taxistas de que "las nuevas tecnologías están para quedarse".

"Si buscan culpables, aquí el culpable es el que inventó Internet, el teléfono móvil o los ordenadores. Esos son los culpables", ha ironizado.

"Si no hubiera Internet, ordenadores o móviles no tendríamos ningún problema pero los han inventado, están y no se van a ir", ha añadido.

Ossorio ha pedido a los taxistas el "cese de la violencia y de la politización de este asunto", después de que este lunes se manifestaran frente a la sede del PP y frente al WiZink Center, donde los candidatos del partido a la Alcaldía y la Comunidad participaban en un acto sobre el Holocausto.

La portavoz adjunta del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, considera que los taxistas están "preocupados por su futuro y no intentando politizar nada".

"Garrido tiene la obligación de sentarse con los sectores afectados y llegar a un acuerdo para que este conflicto acabe", ha comentado en referencia al presidente regional, tras asegurar que "la competencia la tiene la Comunidad de Madrid".

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha pedido a Garrido que "haga una propuesta que pueda suponer el comienzo del diálogo del taxi" y que "deje de desviar la responsabilidad".

"Hemos llegado a una situación insostenible en parte por la dejación de funciones del Gobierno regional", ha sostenido.