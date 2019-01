Garrido: El delegado del Gobierno debe impedir las presiones ilegítimas

Madrid, 27 ene (EFE).- El presidente regional, Ángel Garrido, ha señalado hoy que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, debe impedir que haya "coacciones y presiones ilegítimas" en la calle para "obligar a un Gobierno a hacer cosas que perjudican al conjunto de los ciudadanos".

De esta forma se ha referido a la ocupación del paseo de la Castellana, entre la glorieta de Emilio Castelar y la plaza de Colón, por los taxistas que están en huelga indefinida desde el pasado lunes y que esta mañana han sido desalojados por la Policía Nacional, algunos oponiendo resistencia a los agentes.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en la presentación del Año Nuevo Chino, Garrido ha indicado que parece que "por fin" el delegado del Gobierno ha empezado a trabajar levantando una situación que "tenían que pagar todos los ciudadanos de Madrid, que era la ocupación de la vía pública, sin que nadie hiciera nada".

La ocupación del paseo de la Castellana "no es de hoy", sino "de hace dos noches" y el delegado del Gobierno en Madrid "no había hecho nada", ha recalcado el presidente madrileño.

"Yo hago lo que me toca hacer a mí, que es negociar con el sector del taxi y de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y tratar que haya un acuerdo razonable para ambos, que es lo que siempre hemos hecho", ha afirmado.

Y "lo que tiene que hacer el delegado es impedir que lo que haya en la calle sean coacciones y presiones ilegítimas para intentar obligar a un Gobierno a hacer cosas que perjudican al conjunto de los ciudadanos", ha subrayado.

El Gobierno, ha aseverado, sigue abierto, "como el primer día" a hablar con taxistas y los VTC y "llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, pero no a cerrar un sector, porque eso no es legal y no lo quieren los ciudadanos".

Ha explicado que ante el último documento, fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid, los representantes de los VTC mostraron su disposición a trabajar sobre el texto, "con modificaciones", y "solamente" los representantes del sector del taxi dijeron que "radicalmente no".

Por ello, el presidente regional ha destacado que se ha hecho un esfuerzo "por parte de todos" y, ahora, quien tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo es el sector del taxi.