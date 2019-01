Un grupo de taxistas increpa e insulta a Rivera en la estación de Atocha

Madrid, 21 ene (EFE).- Un grupo de taxistas congregados en Atocha ha increpado e insultado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras su llegada a la estación y le ha perseguido durante su recorrido hasta la salida de la misma al grito de "¡Fuera, fuera!" y "¡Eres un traidor!".

El propio Rivera ha colgado un vídeo del acontecimiento en su cuenta de Twitter tras su llegada a la estación procedente de Sevilla en el que se puede observar cómo los manifestantes allí congregados van detrás de él profiriendo gritos e insultos y le rodean hasta que se detine a explicar su postura sobre el conflicto existente con los conductores VTC.

"¡Fuera, fuera!", "¡Eres un golfo!", "¡A la puta calle!" o "¡Eres un traidor!" son algunas de las frases que han gritado contra el líder de la formación naranja, que defiende que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en un taxi o en un vehículo VTC.

"Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios", ha escrito Rivera para denunciar lo ocurrido.

Ha añadido, en sucesivos tuits, que ha tratado de explicarles su postura, "pero entre amenazas e insultos es imposible tener un debate constructivo".

Ha considerado que dichas "actitudes a los primeros que perjudican es a ellos -a los taxistas-" y ha mantenido que sigue pensando "aún más que ayer" que "los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran".