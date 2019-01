Reyes Maroto muestra su apoyo al turismo urbano o 'cosmopolitan' en Madrid

Arroyomolinos (Madrid), 17 ene (EFE).- La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto (PSOE), ha expresado hoy en la localidad madrileña de Arroyomolinos su apoyo al turismo urbano o 'cosmopolitan', un tipo de turismo "que se está consolidando cada vez más en España" y que nos hace "reinventarnos como producto turístico".

"Creo que podemos ser un referente en el mundo de que España entiende el turismo de otra manera, no de un turismo invasivo, sino como un turismo que genera riqueza, que la redistribuye, que respeta el entorno", ha señalado la ministra en la inauguración de un nuevo acuario en el Centro Comercial intu Xanadú.

Maroto, que ha recorrido los casi 6.000 metros cuadrados del nuevo Atlantis Aquarium, el primer acuario interactivo cubierto de Europa, ha asegurado que este tipo de establecimientos "siguen ofreciendo valor añadido pensando también en el turista", y que eso "genera riqueza y empleo" para las ciudades.

"Nuestro turista es cada vez más exigente, ya no es solo de sol y playa, y productos turístico en entornos como este es un gran avance", ha añadido la ministra, quien ha recordado "los datos tan buenos de visitantes en el último año" y también de gasto turístico, que "vemos como se puede distribuir por los territorios".

El Atlantis Aquarium unirá tecnología, educación y medio ambiente en "un nuevo concepto más accesible y cercano al público", ya que este centro, de Parques Reunidos, será "pionero" en la adaptación a la directiva comunitaria de plásticos de un solo uso en España, con el fin de concienciar al público sobre una amenaza real.

El presidente de Parques Reunidos, Richar Golding, ha destacado que con la apertura de este nuevo centro en Arroyomolinos supone "el tercer parque de animales del grupo en la Comunidad de Madrid, el sexto en España y el décimo en Europa", todos ellos "comprometidos por la conservación y la protección de los animales".

El director general de intu Spain, Alex Barbany, ha hecho hincapié en la apuesta de su grupo por añadir al negocio de las compras nuevas experiencias de ocio, como el que supone la construcción de este nuevo espacio, que se suma a la reciente inauguración de la zona Nickelodeon y a la Snow Zone.

Desde su inauguración, intu Xanadú, con espacios únicos como la única pista de esquí cubierta de España, se ha convertido en "una gran locomotora para el suroeste de la Comunidad de Madrid" con una superficie de más de 150.000 metros cuadrados y más de 220 tiendas, los cuales reciben al año "más de 13 millones de visitas".

"Agradezco a Parques Reunidos y a intu Xanadú que hayan apostado por este modelo, ya que estas inversiones van a suponer un impacto muy importante en el territorio y en España", ha añadido Maroto, quien espera que estas empresas sigan "apostando por España", ya que "queremos ser el centro del turismo en el mundo".

En este sentido, la ministra ha recordado que la semana próxima será inaugurada en Madrid la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que -ha dicho- "va a poner a España en el centro del turismo en el mundo", por lo que espera que, con ejemplos como el de hoy, "España siga siendo referencia por muchas cosas, pero también por el turismo".

"Como embajadora del turismo de España en el mundo, me he puesto a su disposición para que sean muchos los visitantes que al cabo del año vengan a disfrutar de esta experiencia, porque no es solo turismo distinto, sino es un turismo experiencial que no van a encontrar en otro sitio", ha concluido Reyes Maroto.