Comité de Ford: Almussafes no quedará fuera de los recortes en los próximos meses

Valencia, 10 ene (EFE).- El comité de empresa de Ford Almussafes ha afirmado hoy que la planta valenciana tendrá que negociar en algún momento de los próximos meses de este año recortes para la factoría, ya que no está exenta del adelgazamiento de la estructura de la compañía en Europa.

El presidente del comité y responsable de UGT-Ford, Carlos Faubel, ha manifestado a Efe, tras asistir a la reunión que han celebrado este jueves en Alemania representantes de la compañía y del comité europeo, que hay que ser "muy cauto" y "muy prudente" respecto a las perspectivas sobre los recortes.

El vicepresidente del grupo Ford y presidente de Ford Europa, Steven Armstrong, ha explicado en un comunicado de la compañía que la "nueva estrategia" incluye el cierre en agosto próximo de la planta de Burdeos (Francia) y el fin de la producción del modelo C-MAX y Grand C-MAX en la planta de Saarlouis (Alemania).

También ha citado una reconsideración fundamental de su actividad en Rusia en la sociedad de riesgo compartido Ford Sollers y la "consolidación" de su negocio en el Reino Unido.

Entre las cuatro acciones clave que ha avanzado Ford Europa no se cita a la planta valenciana, si bien el portavoz de UGT ha considerado que en algún momento de este año habrá que negociar "alguna situación" para Almussafes.

Estas acciones son, ha dicho, "el pistoletazo de salida" de la reestructuración, sobre la que la compañía seguirá tomando decisiones en los próximos seis meses, según Faubel, que ha avanzado que a finales de febrero habrá una nueva reunión con los representantes sindicales europeos.

No obstante, el hecho de que en estas decisiones no se haya mencionado a Almussafes es "una buena noticia", pero no quiere decir que esté "exenta", ya que 2019 va a ser "bastante complicado" y ya ha comenzado con un ajuste a la demanda que se ha reflejado en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Para este sábado, UGT-Ford ha convocado una asamblea de afiliados en Almussafes para informar de los asuntos que han tratado en la reunión en Alemania.