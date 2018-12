El aeropuerto de Gatwick vuelve a operar con más de 800 vuelos programados

Londres, 21 dic (EFE).- La actividad en el aeropuerto londinense de Gatwick se reanudó hoy con más de 800 vuelos programados después de que miles de pasajeros se vieran afectados ayer por la suspensión de despegues y aterrizajes al observarse drones en la pista.

El aeródromo, el segundo del Reino Unido después del de Heathrow, reabrió la pista sobre las 06.30 GMT para un limitado número de vuelos, aunque advirtió de que se esperan algunos retrasos y cancelaciones hasta normalizar mañana las operaciones.

Gatwick tiene programados para hoy 837 vuelos, pero ha cancelado 155, de los que 64 tenían previsto despegar y 91 aterrizar.

La aerolínea de billetes baratos Ryanair informó hoy de que ha decidido trasladar todos sus vuelos que iban a operar en Gatwick al londinense de Stansted (al norte de la capital británica).

Todos los vuelos permanecieron ayer suspendidos y más de 100.000 pasajeros resultaron afectados después de que unos drones fueran vistos en las cercanías de la pista, sin que hasta el momento las fuerzas del orden ni el Ejército hayan localizado a los responsables de operar estos vehículos por control remoto.

En las dos terminales que tiene Gatwick -la sur y la norte- se han visto hoy largas colas de pasajeros para despachar sus maletas, después de que ayer cientos de personas, algunas con niños pequeños, tuvieran que dormir en el suelo o en los asientos de los pasillos.

El aeropuerto ha recomendado a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas antes de acudir a la terminal aérea.

La Policía informó anoche de que se observaron drones hasta 50 veces durante un periodo de 24 horas desde el miércoles por la noche, cuando tuvieron que suspenderse los vuelos.

El ministro Transportes, Chris Grayling, no descartó hoy la posibilidad de que el incidente sea una protesta ecologista.

"Esto aún no está claro, no hemos completado las investigaciones, la Policía está siguiendo varias pistas, hay varias especulaciones, podría ser una protesta medioambiental pero sinceramente no lo sabemos", afirmó Grayling en unas declaraciones a la BBC.

El titular de Transporte recalcó que él o los autores del incidente de ayer tendrán que "ir a la cárcel durante mucho tiempo" y no quiso especular sobre la posibilidad de que los aparatos fuesen operados por un Gobierno extranjero.

"No quiero especular sobre eso, sinceramente no sabemos quién es o cuál es el motivo. Creo que es poco probable, pero en este momento no descartamos nada", subrayó.

En el Reino Unido, manipular estos vehículos cerca de aeródromos, está penado con hasta cinco años de cárcel.

El aeropuerto, ubicado a las afueras de Londres y por el que pasan más de 32 millones de personas al año, tenía programados para ayer 765 vuelos en plena temporada de las vacaciones de Navidad.

El asistente del comisario de la Policía de Sussex (sur de Inglaterra), Steve Barry, dijo hoy a los medios que hay "un número de líneas" de investigación sobre este "comportamiento criminal", incluida la posibilidad de que se trate de una protesta ecologista.

Grupos ecologistas han hecho campaña en los últimos años en contra de la construcción de una nueva pista en alguno de los aeropuertos del sureste inglés por razones medioambientales.

El Gobierno británico dispuso anoche el levantamiento de algunas restricciones nocturnas de vuelos en algunos aeropuertos británicos para minimizar las consecuencias del incidente en Gatwick.

El caos obligó a la terminal a desviar ayer vuelos a otros aeropuertos británicos e, incluso, a ciudades como París y Amsterdam.

La Policía de Sussex ha admitido que este ha sido un incidente "deliberado" para alterar la actividad operativa en el segundo aeropuerto del país.

Las fuerzas del orden han calificado el trabajo para localizar a los responsables como un "desafío", "minucioso" y "difícil".