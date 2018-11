Cs: "La gente no se está enterando" de la campaña informativa Madrid Central

Madrid, 6 nov (EFE).- La portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha afirmado que "la gente no se está enterando" de la campaña informativa sobre Madrid Central emprendida por el Ayuntamiento la semana pasada, por lo que llegará "desinformada" al 30 de noviembre, cuando se prevé que entre en vigor.

La concejal ha estimado que "los esfuerzos que están haciendo" desde el Consistorio para informar a la ciudadanía sobre Madrid Central son "muy tímidos", y ha asegurado que ni siquiera en el seno de su partido tienen claro "cómo va a acabar esto".

A causa del proceder "opaco" del Gobierno municipal de Manuela Carmena, que está "rehusando a cumplir con el deber" de facilitar información, Ciudadanos ha conocido "por los medios" algunos de los detalles de la nueva normativa de movilidad, ha protestado Villacís.

En el partido 'naranja', según su portavoz, se empieza "a pensar que (la falta de transparencia) es deliberada", y ha apuntado que las negociaciones entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sobre este asunto "al parecer también están estancadas" precisamente porque el Consistorio no muestra "los informes en los que se ha basado".

Villacís ha asegurado que el proyecto de Ahora Madrid parte de "datos muy, muy, muy antiguos" que "no revelarían la situación actual del tráfico", y ha añadido que, dados los abundantes recursos que tiene el Ayuntamiento a su disposición, un plan como Madrid Central "debería hacerse con informes serios".

"No tiene sentido que hagamos chapuzas", ha lamentado la edil, que además ha subrayado el "impacto negativo" que tendrá Madrid Central en las zonas limítrofes al perímetro restringido al tráfico, dado que los vehículos que dejen de circular ahí "se van a trasladar a donde viven otros vecinos" con el mismo "derecho a la salud" que los residentes del distrito Centro.

Si no hay nuevos retrasos, a partir del 30 de noviembre no se podrá acudir al centro de Madrid en coche salvo que se sea residente, se conduzca un vehículo no contaminante o se acuda a un aparcamiento, una medida que el Gobierno regional de Ángel Garrido amenaza con paralizar en los tribunales.