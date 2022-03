Iván Martín (Magallanes): "El precio de la opa a Metrovacesa es insuficiente"

El mercado lleva tiempo sin reconocer el valor de los activos de Metrovacesa. Las acciones cotizaban hasta el martes con un descuento del 59% frente al valor neto de estos de 2021 -el conocido como NAV-. Y la oferta que ha lanzado el inversor Carlos Slim a través de FCC por 7,8 euros por acción para hacerse con el 24% de la compañía tampoco le hace justicia, tal y como están considerando ya analistas y gestores que conocen bien la inmobiliaria.

Uno de ellos es Iván Martín, fundador y presidente de Magallanes Value Investors, quien este jueves apuntaba, durante el I Foro de Gestión Activa celebrado en la Bolsa de Madrid por elEconomista, que Metrovecesa "es un claro ejemplo de empresa invisible, odiada e infravalorada". En el fondo ibérico de la firma, Magallanes Iberian Equity, la inmobiliaria pesaba un 3,65% con datos a finales de noviembre y, para Iván Martín, el precio de la opa "sigue siendo insuficiente".

La oferta de FCC ha puesto en el foco lo infravalorado que cotiza el sector, en el que algunos expertos sí confían. Es el caso de José Ramón Iturriaga, gestor de fondos en Abante, quien en este mismo foro se pronunció al respecto: "Metrovacesa, que hoy abre periódicos, puede ser otro de los ganadores si el sector inmobiliario va a volver a ser uno de los sectores líderes de la economía española... la historia de Slim no es más que el primer capítulo". En uno de los fondos que gestiona Iturriaga, Okavango Delta, Metrovacesa pesaba un 3,99% a 31 de enero.

La compañía también está presente en otros fondos de bolsa española de gestión activa con un peso relevante, como en Cobas Iberia, gestionado por Francisco García Paramés (en el que representaba un 4,25% a cierre de año), o Mutuafondo España (con un peso del 2,49%), quienes también deberán decidir qué hacer con su posición.

Para los accionistas de la inmobiliaria, Javier Díaz, de Renta 4, aconsejaría no aceptar la opa, "(al menos claramente no en su totalidad) al considerar que no refleja el verdadero valor de Metrovacesa". Justifica que es insuficiente, por, entre otro parámetros, suponer un descuento sobre el NAV de 2021 del 50,7% (frente al 29,4% de descuento promedio al que cotizan Aedas y Neinor).