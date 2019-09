Piden a europeos no usar "excusas" para retardar el tratado con el Mercosur

Sao Paulo, 19 sep (EFE).- El presidente de la Sociedad Rural de Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, criticó este jueves que algunos países europeos se apoyen en "excusas que vienen bien a determinados momentos políticos" para retardar la ratificación del acuerdo de libre comercio alcanzado por la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Pelegrina calificó de "excusas" algunas de las críticas de la comunidad internacional a la gestión del Gobierno brasileño frente a los recientes incendios forestales en la Amazonía, que hicieron con que algunos países europeos amenazaran con no ratificar el tratado entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Los acuerdos indudablemente exigen cambios en los países, exigen avanzar y evolucionar y los humanos somos reticentes a esa evolución", dijo a Efe Pelegrina, tras participar en un encuentro entre líderes de compañías globales en Sao Paulo.

Si bien admitió que las llamas en la selva amazónica afectaron negativamente la imagen del gigante sudamericano, y consecuentemente de toda la región, el dirigente considera que el episodio no es suficiente para poner trabas a la conclusión del acuerdo.

"Me parece que hay que explicar más, tenemos que conocernos más y entender que no ha sido la intención de nadie contaminar el planeta. Eso no es una práctica habitual de la producción agropecuaria", subrayó.

Pelegrina agregó que la producción de incendios "es muy proclive" en determinadas épocas del año y que países como Bolivia o mismo Argentina han sufrido con ellos en años anteriores, pero "no se ha visto la misma reacción de algunos actores o algunos países en esos momentos".

Pese a las divergencias, el dirigente dijo estar "expectante" y confía en que todas las partes continuarán trabajando para que el acuerdo "siga avanzando" y "se consolide lo más rápido posible".

"Creo que es del comercio donde nace el desarrollo y cuánto más comercio en nuestros países más se va a potenciar ordenadamente el desarrollo de las regiones", enfatizó.

Pelegrina destacó que el acuerdo permitirá al bloque sudamericano "consolidarse con una mirada hacia el negocio exterior" y "cerrar acuerdos con muchos otros países".

En la misma línea, el presidente y CEO de Volkswagen para América Latina, el argentino Pablo Di Si, expresó en declaraciones a Efe que el tratado histórico alcanzado entre los dos bloques es "excelente" y ahora toca "lidiar con el desafío" de hacer ajustes para que sea ratificado por los parlamentos de los países involucrados.

"Estamos ahora en una etapa de transición. (Discrepar) es natural, normal, pues es un proceso de negociación. Estamos positivos que se va a ratificar", declaró Di Si.

El CEO evaluó también que, una vez finalizado, el acuerdo con el bloque europeo catapultará aún más las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina, así como la integración y el desarrollo de toda la región.

Respecto a la crisis que golpea Argentina y de cara a las elecciones presidenciales del octubre próximo, Di Si dijo que se trata de "un periodo de inestabilidad" e "incertidumbres", pero confía en que el posible cambio de Gobierno no afectará las relaciones bilaterales con el vecino brasileño.

"Las industrias de Brasil y Argentina están interconectadas, principalmente en el mundo automotriz. Independiente de los Gobiernos, la economía y el dinero fluyen de un lado para el otro y seguirán haciéndolo", completó.

Asimismo, Di Si dijo no temer que divergencias "políticas" o "ideológicas" entre el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y un posible regreso del peronismo en Argentina con Alberto Fernández -quien se ubicó 16 puntos al frente del mandatario y candidato a la reelección Mauricio Macri en las primarias del pasado agosto- puedan amargar las relaciones entre los dos países.

"Aunque políticamente o ideológicamente estén en puestos diferentes, creo que la economía va a mandar, porque al fin del día la gente necesita trabajar, tener ingresos y consumir. Entonces creo que la economía estará muy por arriba de la política", remató.