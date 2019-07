Un juzgado paraliza cautelarmente la moratoria a las multas en Madrid Central

Madrid, 5 jul (EFE).- El Juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha paralizado cautelarmente la moratoria de las multas en Madrid Central, como habían pedido este mismo viernes en un recurso contencioso administrativo Ecologistas en Acción y Greenpeace, cinco días después de la entrada en vigor de la suspensión por el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP).

En este auto, al que ha tenido acceso Efe, se adopta la medida cautelar "provisionalísima" de "inmediato cumplimiento", al tiempo que da al Ayuntamiento un plazo de tres días para "alegar por escrito lo que estime procedente".

El magistrado señala que, de no adoptar la suspensión cautelar, se perdería la "finalidad legítima al recurso", dado que "se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes" en la zona de Madrid Central a causa de "la entrada de vehículos contaminantes no autorizados, que al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limitación ni control alguno".

En este auto se acuerda también la apertura de una pieza separada para entrar en el fondo del asunto, pues el magistrado no lo hace con el fin de adoptar esta suspensión cautelar.

Ecologistas en Acción y Greenpeace, en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, habían interpuesto esta mañana un recurso contencioso administrativo solicitando una cautelarísima para paralizar de forma inmediata la moratoria a las sanciones económicas, que arrancó el pasado 1 de julio y que se extendía hasta el 30 de septiembre.

De esta forma, el juzgado devuelve Madrid Central a su estado original, por lo que los conductores que accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán la sanción en vigor hasta el pasado lunes, 1 de julio.