Afectados dicen que el 53% de empresas en Madrid Central han destruido empleo

Madrid, 8 may (EFE).- La Plataforma de Afectados por Madrid Central ha denunciado que el 53,9 % de las empresas han reducido las jornadas de trabajo o destruido empleo durante el primer trimestre de 2019, según un estudio que ha presentado este miércoles.

El documento, que compara las declaraciones del IVA del primer trimestre de 2019 con el de 2018 de 256 empresas, también recoge que el 77,3 % de los encuestados consideran que su situación económica es "peor o mucho peor" que en 2018.

El coordinador de la plataforma, Vicente Pizcueta, ha destacado que este estudio es "útil" ya que su escala temporal permite valorar sin "ningún otro factor de distorsión", como los dispositivos de Navidad, el funcionamiento de Madrid Centra.

El estudio cifra en un 9,4 % la caída general de la actividad económica durante el primer trimestre del 2019 por la puesta en marcha del dispositivo ambiental y señala que el sector más perjudicado es el comercio de proximidad, que ha experimentado un retroceso del 11 %.

Le siguen los agentes comerciales, con una caída del 9,8 %; la hostelería, del 9,1 % y el transporte de mercancías y personas, de un 8,3 %.

Por otra parte, el informe señala como efecto más negativo de Madrid Central el "efecto disuasorio sobre los clientes" a la hora de acudir a comprar al centro, ya que el 75,3 % de las empresas encuestadas creen que Madrid Central afecta de forma "muy importante" en la decisión de los ciudadanos de acudir al distrito.

Además, el 64,2 % de las empresas considera que Madrid Central genera "importantes sobrecostes" tanto para la logísitca como dificultades al personal para acceder a sus puestos.

Pizcueta ha señalado que la plataforma no quiere su "instrumentalización política", sino que el Ayuntamiento complete las medidas y "necesidades más elementales" porque, en su opinión, el estudio refleja que la situación "no deja de agravarse", ya no solo "en términos de recorte de beneficios" sino en "términos de empleo".

Una comerciante de Lavapiés Isabel García ha intervenido también en la presentación para subrayar que las encuestas son "fidedignas" y ha indicado que su negocio ha experimentado un 24,11 % de comercio en la facturación, lo que le ha hecho plantearse "muy seriamente" cambiar de actividad.