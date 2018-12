Las claves del nuevo protocolo anticontaminación de la capital

Madrid, 11 dic (EFE).- La ciudad de Madrid estrena protocolo anticontaminación, ya que los niveles de dióxido de carbono (NO2) se han disparado hasta niveles nocivos para la salud y el Ayuntamiento ha activado por vez primera sus nuevas medidas contra la alta polución.

"¡Socorro! ¿Puedo conducir?", se habrá preguntado la gente.

La respuesta es sí, pero con limitaciones. De momento, Madrid entra en el denominado 'escenario uno', que lleva aparejadas dos medidas: la recomendación de ir en transporte público y la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y las entradas a la ciudad.

Pero si persiste la contaminación, hoy -o mañana- se podría subir al siguiente escalón: el 'escenario dos'.

Llegados a este punto, todos los que quieran ir al centro tendrán que cerciorarse de que pueden entrar, porque el Ayuntamiento quiere primar los vehículos "limpios".

¿Y CÓMO SÉ CUÁNTO CONTAMINA MI COCHE?

Puedes consultar tu clasificación en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) introduciendo tu matrícula.

La peor de las opciones es que tu vehículo no tenga etiqueta medioambiental, como le pasa a alrededor de 1,8 millones de vehículos de Madrid: los turismos y furgonetas matriculados antes de 2000 y los diésel adquiridos antes de 2006. Ellos serán los más castigados por el nuevo protocolo.

En la actualidad hay cuatro etiquetas o pegatinas:

- La 0 emisiones, de color azul, para los vehículos eléctricos.

- La ECO (azul y verde) para los vehículos híbridos o vehículos "ECO".

- La C (verde) para los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014

- Y la B (amarilla) para los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2000 y de diésel a partir de 2006.

Con etiqueta 0 había a finales de 2017 30.446 vehículos; con la ECO estaba matriculados 174.563, con la B un total de 11.312.914 y con la C 6.975.788.

Si tienes pegatina C, ECo o O, podrás circular siempre, a excepción de que una boina negra se instale en Madrid como nunca antes se ha visto y entre en vigor el 'escenario 5', que el Ayuntamiento espera que nunca se llegue a aplicar.

TRES NIVELES DE CONTAMINACIÓN

El Ayuntamiento medirá la contaminación en el aire y decretará qué medidas poner en marcha en función de la polución. Hay tres grados:

- El 'preaviso' se activará cuando en dos estaciones cualesquiera de medición de una misma zona se superen los 180 microgramos de NO2 por metro cúbico durante dos horas consecutivas o en tres estaciones cualesquiera de la red, durante tres horas consecutivas.

- El 'aviso' se activará cuando dos estaciones de la misma zona superen los 200 microgramos por metro cúbico (o en tres estaciones cualesquiera durante tres horas consecutivas).

- La 'alerta" se declarará cuando en tres estaciones cualesquiera de una misma zona (o dos si se trata de la zona 4) se superen los 400 microgramos de NO2 por metro cúbico tres horas consecutivas.

Estos niveles, junto con la previsión meteorológica, serán los que marquen el "escenario" en el que entre la capital, de menor a mayor afección.

CONDUCIR, EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO

El Ayuntamiento contempla cinco escenarios, en los que se van reduciendo de forma progresiva los coches que pueden circular. Todos los niveles acumulan las medidas activadas en los pasos anteriores.

- El ESCENARIO 1 se activa el primer día del episodio por "previso" o "aviso": Se limita la velocidad a 70 km/h en la M-30 y los accesos a Madrid y se recomienda el uso del transporte público.

- El ESCENARIO 2 se activa con 2 días de "preaviso" o uno de "aviso". ¡Prohibido circular para a los vehículos sin etiqueta, incluidas las motocicletas, en la almendra central y en la M-30!

Además, se refuerza el transporte público y estará prohibido estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) excepto para los vehículos con etiqueta ambiental cero emisiones y ECO.

- El ESCENARIO 3 se activa con tres días de "preaviso" o dos de "aviso". ¡Los vehículos sin etiqueta ambiental no pueden circular por ningún punto de Madrid! Se recomienda la no circulación a los taxis que no estén en servicio, excepto los vehículos CERO y ECO.

- El ESCENARIO 4 se activa con cuatro días consecutivos de "aviso". La prohibición de circular en toda la ciudad se extiende también a los que tienen etiqueta B. Se prohíbe estacionar en zona SER excepto los CERO y los ECO.

- El ESCENARIO 5 entra en vigor con nivel de "alerta". Coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea, al que nunca se ha llegado en Madrid. Se mantienen todas las restricciones de las etapas anteriores, y además se prohíbe circular a los que tienen etiquetas B y C. Solo podrán estacionar en el SER los vehículos CERO.

TRANQUILOS, HAY EXCEPCIONES

Como toda regla, el protocolo también tiene su excepción. Las salvedades benefician sobre todo a los residentes, que sí podrán aparcar en las plazas del SER de sus zonas, al igual que los vehículos comerciales e industriales (podrán aparcar todos excepto los que no tengan etiqueta ambiental hasta finales de 2020).

También podrán circular los vehículos de transporte público colectivo, los vehículos de profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público y los vehículos para limpieza y gestión de arbolado urbano.

Se permitirá además la circulación a todos los vehículos comerciales e industriales de distribución urbana de mercancías (igual o inferior a 3.500 kilogramos hasta diciembre de 2019 y superior a 3.500 kilogramos hasta diciembre de 2022) y a algunos vehículos especiales, como grúas, servicios funerarios, adaptados para la retransmisión de radio o televisión o vehículos blindados.

UN POCO DE HISTORIA RECIENTE

El primer protocolo contra la contaminación lo aprobó el Gobierno de la popular Ana Botella en 2015, pero se activó por primera vez el 12 y 13 de noviembre de ese año, ya en el mandato de Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid endureció desde el 1 de febrero de 2016 el protocolo, con una rebaja de los niveles de polución a partir de los cuales se limitaba la velocidad, el aparcamiento, o el acceso de los coches al centro.

El 29 de diciembre de 2016 se aplicó por primera vez el denominado "escenario 3", que implicó la restricción de la circulación en la almendra central (el área interior de la M-30) a los vehículos, en ese caso con matrícula par.

En noviembre de 2017 el Ayuntamiento de Madrid activaba las medidas anticontaminación durante nueve días, -del 15 al 23 inclusive- y aplicaba los escenarios 1 y 2, y poco después, del 5 al 8 de diciembre, se ponían en marcha los escenarios 1 y 2.

Este año, Madrid activó el plan anticontaminación fue el 24 de enero, y la pasada semana se volvió a activar durante tres días: miércoles (escenario 1), jueves, (escenario 2) y viernes (escenario 1). En todos estos casos se aplicó el antiguo protocolo.

CUESTIÓN DE SALUD

Cada año 400.000 personas mueren prematuramente en la UE como consecuencia de la mala calidad del aire, según datos de la Comisión Europea (CE).

La contaminación se situó en la última encuesta municipal, de 2017, como segundo problema que más preocupa a los madrileños, por detrás de la limpieza.

El Gobierno de Manuela Carmena ha impulsado este año su plan más ambicioso para la lucha contra la contaminación, Madrid Central, con el que pretende restringir el paso de vehículos contaminantes por el distrito de Centro. EFE