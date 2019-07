Almeida ve el debate de Madrid Central "superado" y promete un plan global

Madrid, 31 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido este miércoles un plan contra la contaminación para el conjunto de la ciudad que vaya más allá de Madrid Central, un debate a su juicio "superado", y que "no engañe" a la Comisión Europea, como a su juicio hacía Manuela Carmena.

El alcalde ha comparecido en rueda de prensa tras la última Junta de Gobierno antes del parón veraniego, acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs) y por la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz y no ha desgranado ninguna de las nuevas medidas que anunciarán porque es todavía "prematuro".

"Frente a aquellos que nos quieren posicionar en un debate de Madrid Central sí o no, nosotros nos queremos posicionar en un debate de toda la ciudad (...)de los 3 millones de los madrileños (...), que no se supere en ningún punto de la ciudad, no solo en Madrid Central, los límites puestos por la Unión Europea", ha señalado Almeida.

El equipo de Gobierno quiere lograr el mismo consenso con su plan para atajar las emisiones contaminantes que el logrado con la Operación Chamartín, aprobada por unanimidad el pasado lunes.

Además, la vicealcaldesa ha asegurado que su apuesta con Madrid Central es "la más sensata y equilibrada": un "Madrid Central mejorado que como conciliará mas puntos de vista va a tener más vocación de permanencia".

La vicealcaldesa ha señalado su preocupación por la posibilidad de que la UE multe a España por las "soluciones insuficientes o no bien encaminadas" de Carmena contra la contaminación y por eso pide pensar en todo Madrid y no en medidas "pequeñitas y mediáticas" pero insuficientes como a su juicio es Madrid Central.

Además, ambos han hecho balance de sus primeros días de Gobierno, y mientras que el alcalde de la capital ha puesto el acento en el cumplimiento de sus compromisos electorales, Villacís ha señalado como "positivos" los "efectos secundarios" de la coalición, que marca "la obligación de pactar".

El Consistorio mantuvo ayer una reunión de la mesa de seguimiento de Madrid Central con una treintena de organizaciones sociales y desgranará en septiembre las líneas generales de su plan contra la contaminación que afectará a toda la ciudad y tendrá como base el plan A de calidad del aire ya vigente.