Bruselas pedirá en Valencia "pruebas" del impacto de acuerdos sobre cítricos

Bruselas, 2 may (EFE).- El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, mostró este jueves su "preocupación" por la crisis de precios de los cítricos y dijo que en su visita a Valencia mañana pedirá al sector que remita a Bruselas "pruebas" del supuesto impacto de los acuerdos comerciales con terceros países.

En una entrevista con Efe, el titular de Agricultura de la Comisión Europea repasó la situación de este y otros sectores clave para la agricultura española, como el arroz, el aceite de oliva o la aceituna de mesa.

CÍTRICOS

Mientras el sector culpa sobre todo a los acuerdos comerciales, como el que existe con Sudáfrica, según la Comisión Europea las dificultades de la campaña actual se deben a una combinación de múltiples factores, sobre todo relacionadas con las condiciones de producción.

"Estoy deseando visitar Valencia y reunirme personalmente con los productores, ha habido mucha interacción y seguimiento con la Comisión Europea en los últimos meses. Se han hecho afirmaciones (...) sobre el impacto en los precios de los acuerdos comerciales y el alto nivel de pesticidas en algunos de los productos importados. Sobre los pesticidas, hemos pedido que nos presenten las pruebas (...) y no hemos recibido nada", dijo Hogan.

El comisario subrayó que Bruselas "entiende" la preocupación del sector por los acuerdos, pero asegura que las cifras que Bruselas maneja indican una caída de las importaciones procedentes de la mayoría de terceros países.

Por ejemplo, mencionó el caso de Sudáfrica, donde entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre pasados las importaciones fueron un 49 % inferiores a las de 2017 y solo representaron el 2 % del total anual.

En cuanto a Marruecos, las importaciones de naranjas fueron un 27 % más bajas en 2018 que en 2017, señaló Hogan.

Para el comisario, se están recibiendo "mensajes mezclados" y hay que averiguar "las razones" detrás de los bajos precios.

En cuanto a la posibilidad de poner en marcha la cláusula de salvaguarda prevista en la UE para estas situaciones, el comisario dijo a Efe que "siempre se puede considerar", pero que para ello es necesario "tener los datos y las pruebas" de que se dan las circunstancias para activarla e insistió en que a día de hoy Bruselas "no los ha recibido".

"Entiendo que Valencia tiene muchos pequeños productores y que solo el 34 % están en organizaciones de productores", dijo el comisario, y añadió que en Valencia explicará al sector la importancia de unirse en organizaciones para aumentar su poder contractual frente a otros actores de la cadena alimentaria.

ARROZ

Bruselas anunció el pasado enero la reintroducción de aranceles al arroz procedente de Camboya y Birmania, después de una investigación que concluyó que el aumento de las importaciones de esos países estaba perjudicando a los productores europeos, principalmente españoles e italianos.

"Actuamos cuando hubo pruebas de que había un problema con las importaciones de arroz de Camboya y Birmania", dijo Hogan, y añadió que en estos momentos "los precios están subiendo" y hay un "equilibrio en el mercado".

ACEITUNA NEGRA

La Comisión Europea llevó el pasado enero ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) el incremento arancelario de hasta el 34,75 % impuesto por Estados Unidos a las importaciones de aceituna negra de mesa española, para tratar de demostrar su ilegalidad.

Hogan explicó hoy a Efe que "existe un proceso que hay que seguir", que conducirá a la apertura de un panel y una acción legal si Estados Unidos "rechaza cambiar de opinión" sobre este punto.

En cuanto a la amenaza de EEUU de aplicar otros aranceles al vino, los quesos o los cítricos europeos si la UE no retira sus subsidios a Airbus, el comisario dijo que confía en que Washington se dé cuenta de que "una guerra arancelaria no interesa a ninguna de las dos partes".

Advirtió, no obstante, de que la UE "no se va a dejar intimidar" y que también aplicará tarifas contra EEUU si el país "sigue esa particular estrategia".

Al tiempo, confió en que se rebajen las tensiones comerciales entre "Washington y el resto del mundo", algo a lo que opinó que podría ayudar un eventual acuerdo para poner fin a los aranceles, en el que EEUU y China trabajan "intensamente".

ACEITE DE OLIVA

En los últimos meses el Ministerio de Agricultura de España ha abordado con Bruselas la crisis de precios que arrastra el sector oleícola y que afecta en particular a los productores españoles.

"Nuestras últimas informaciones indican que los precios están subiendo, ha habido un importante cambio en la situación de los mercados en las últimas semanas", señaló Hogan, que lo atribuyó sobre todo al aumento de las exportaciones.

El comisario aseguró que en su visita a España preguntará si el cambio de tendencia sobre el aceite "se da en toda España" o solo en algunas regiones.

Hogan se reunirá en Valencia entre el viernes y el sábado con representantes de productores de cítricos y arroz.