Excúpula de CNMV dice que veló por transparencia en salida a bolsa de Bankia

San Fernando de Henares (Madrid), 7 may (EFE).- El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y su número dos Fernando Restoy, han insistido este martes en la Audiencia Nacional en que el organismo veló por la "transparencia" en la salida a bolsa de Bankia y han negado cualquier "trato de favor" ya que pusieron "exigencias adicionales". )

En calidad de testigos, ambos han explicado que no valoraron la fiabilidad de las cuentas empleadas en el folleto, pues "determinar, dictaminar o certificar" dicha información no era su competencia, y a preguntas de las acusaciones Segura ha asegurado que "es imposible tener alguna sospecha" cuando los informes de auditoría "están limpios y el Banco de España no se opone".

Restoy ha dicho que él y el resto de compañeros se sienten "orgullosos" de su trabajo como garantes de la operación y, aunque "la CNMV no tiene nada que decir" en materia contable, ha criticado a los peritos judiciales por no contabilizar adecuadamente los deterioros de la entidad y obviar provisiones.

El que fuera vicepresidente de la CNMV entre 2008 y 2012 y subgobernador del Banco de España de 2012 a 2016 ha comparecido hoy ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal por videoconferencia desde Basilea (Suiza), donde actualmente está al frente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, acrónimo en inglés).

Durante su intervención ha asegurado que el organismo "pensó que había que extremar el control para proteger al inversor" por lo que reforzó las normas de comercialización, aseguró que el precio de las acciones "reflejara lo mejor posible las condiciones del mercado" y exigió un tramo mayorista "lo suficientemente amplio".

También optó por "velar por que la transparencia fuera máxima", ha añadido Restoy, que ha destacado que BANKIA (BKIA.MC )"hizo un trabajo razonable al exponer los riesgos" del folleto.

A partir de tal documentación, el accionista "podía hacer su composición de lugar" tanto de la estructura de doble banco de la que desconfiaban inspectores del regulador, como de la reconversión de las preferentes y la posibilidad de que la entidad "pasara a manos públicas" con su nacionalización.

No obstante, ha aclarado, la responsable última del folleto es la entidad, "que es la que decide la información que suministra".

En términos similares se ha expresado Segura, que ha matizado que el que la CNMV apruebe un folleto de emisión "no quiere decir que sea correcto, la corrección es responsabilidad de quienes elaboran las cuentas y de los auditores".

"Todo nos pareció correcto, dentro de nuestras funciones", ha apuntado en respuesta a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Segura ha incidido en que no conoció ni los informes internos sobre el grupo BFA-Bankia que elaboraba el Banco de España ni tuvo "noticias de que hubiera inspectores que pensaran que podía haber dificultades".

Si bien la presidenta de la sala, Ángela Murillo, no le ha permitido contestar si el folleto informativo de Bankia contenía inexactitudes, el presidente de la CNMV entre mayo de 2007 y octubre de 2012 sí se ha referido al precio de salida de la acción, 3,75 euros, y al "fuerte" descuento.

Como hiciera Restoy, ha indicado que vino establecido "con transparencia" por "más de 16.000 inversores cualificados", y ha sostenido que "no debió ser tan raro cuando se mantuvo hasta febrero de 2012".

"Admitiendo que la formación financiera del inversor medio español es bajísima, sospecho que unos sí entendieron el folleto, otros no y otros peor", ha puntualizado, antes de concluir que la CNMV "pidió 27 estados contables auditados sin mácula alguna".

Ambos han mencionado, además, el expediente sancionador que la CNMV abrió el 13 de septiembre de 2012 al antiguo consejo de administración de Bankia por registrar con retraso las cuentas de 2011 sin el informe del auditor, y que está suspendido debido al procedimiento judicial.

Tanto Segura como Restoy llegaron a figurar como investigados en la recta final de la instrucción del caso Bankia.

Sin embargo, el juez instructor Fernando Andreu decidió apartarlos del banquillo en el que se sienta una treintena de antiguos directivos del grupo, incluido el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por presunta estafa a inversores.

La sesión se retomará mañana con las pruebas testificales del expresidente de La Caixa Isidro Fainé, el expresidente de la Comisión de Control de La Caja de Canarias José Ramón Durán y el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego.

No así la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, cuya declaración por escrito finalmente no se llevará a cabo mañana.