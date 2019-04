Inspector del Banco de España dice que Rato admitió que BFA era inviable

San Fernando de Henares (Madrid), 8 abr (EFE).- El inspector del Banco de España José Antonio Delgado ha asegurado hoy en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011, que el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, admitió en una reunión celebrada en marzo de 2012 que BFA "era inviable",

En su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal, Delgado ha leído un correo electrónico enviado "a la superioridad del Banco de España" el 22 de marzo de 2012, relativo a una reunión celebrada el 6 de ese mes con el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y en la que los inspectores -Delgado y su compañero José Antonio Casaus- detallaron los problemas que detectaron en la entidad.

Según ha explicado, Rato admitió en esa reunión que BFA "era inviable", y sobre Bankia, que "estaban analizando un solución alternativa, como una integración".

Delgado, que era el responsable de riesgo de crédito del Grupo BFA-Bankia y ejecutó la revisión o análisis contable de las provisiones con las que contaba la entidad antes de la salida a bolsa, ha explicado también que la cúpula del Banco de España tuvo información exhaustiva y completa sobre la delicada situación del banco y las cajas de ahorros que dieron lugar a la entidad.

En respuesta a la defensa del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, Delgado se ha mostrado firme al explicar que el organismo contaba con información detallada de Caja Madrid, y también de otras entidades que dieron lugar al sip de cajas, como Bancaja, en la que hubo una inspección en 2010.

Asimismo, ha detallado la delicada situación de Bankia, que en su opinión se debía a los problemas que arrastraban las cajas que dieron lugar a la entidad -Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja-.

Esa situación de "fenecimiento" de dichas entidades, ha explicado, era perfectamente conocida por el Banco de España, aunque ha admitido que nadie revisó los balances completos, y en particular lo relacionado con el riesgo promotor, que finalmente fue de donde surgió una alta tasa de morosidad encubierta.

Incluso, el inspector ha llegado a hablar de "maquillaje del muerto" para relatar los pasos previos a la fusión de cajas.

Delgado ha asegurado que Bankia "no podía tener más de 6.000 millones de euros de provisiones" al cierre de 2011, algo "imposible" ya que era una entidad que no generaba nada, y las provisiones procedentes de las distintas cajas "se consumían en el momento de la fusión, y las de Bankia comenzaban a contabilizarse a partir de ese momento".

A esa fecha, si Bankia no generaba recursos en su cuenta de resultados "es imposible que se dotara esa cantidad"; si figuran así, ha añadido, no es correcto, sino "contrario a la normativa".

Delgado ha defendido su independencia frente al informe de Ernst & Young que avaló que se dotaran provisiones contra reservas y no contra la cuenta de resultados; E&Y "hace un informe que le piden y le pagan, yo no estoy pagado por nadie, yo soy funcionario, y afirmo que con la normativa en la mano eso fue una operación 'de caja' para que BFA no contabilizara contra pérdidas".

El juicio se reanuda mañana con la declaración, también como testigo, del inspector del Banco de España José Antonio Casaus.

Casaus fue compañero de Delgado en las labores de inspección en Bankia y el autor de una serie de correos electrónicos muy críticos con la viabilidad del Grupo antes de la salida a Bolsa.