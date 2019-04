Las mejores declaraciones de Francisco González (BBVA) en el juicio de Bankia

San Fernando de Henares (Madrid), 3 abr (EFE).- El expresidente de BBVA, Francisco González, ha declarado hoy como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, durante el que ha reiterado que la oferta pública de suscripción (ops) de acciones fue un error al que desde el principio intentó oponerse, y ha señalado al Banco de España por no haber querido afrontar debidamente el problema de las cajas de ahorros.

González ha declarado como testigo a petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, en una lista en la que también figuran el exministro de Economía Luis de Guindos, el presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, o la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

A preguntas de la fiscal Carmen Launa, González se ha mostrado muy crítico con la forma en la que el Banco de España abordó los problemas del sector financiero español en un momento de grave crisis económica y de crédito, y ha explicado que aunque se mantuvo que el sistema financiero era "el mejor del mundo", con las fusiones de cajas sólo se crearon entidades deficientes.

También ha relatado que BBVA fue "implacable" al resistirse a los intereses políticos y económicos para que acudiese a la salida a Bolsa, la cual pretendió parar con su decisión "pero desgraciadamente no se hizo caso".

La ops de 2011 fue "una mala decisión" no sólo de los antiguos administradores de Bankia, liderados por Rodrigo Rato, sino también de "entidades e instituciones que se empeñaron en hacer algo que no debía hacerse", por lo que entiende que fue un "error" propiciado por las circunstancias políticas, pero no un delito.

Entre las declaraciones más destacadas de Francisco González ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal del Audiencia Nacional destacan las siguientes:

-"Los sip de cajas de ahorro supusieron juntar cajas buenas con cajas malas para obtener cajas peores".

-"Yo personalmente dije a Rato que lo mejor era que dimitiera".

-"En el primer trimestre de 2012 había la sensación de que o se hacía algo o colapsaba el sistema financiero español".

-"De todas las entidades financieras, Bankia, era la que despertaba más temor".

-"La sensación entre los inversores era unánime, que la situación era grave y la posición del Banco de España era distinta".

-"La entidad natural que debe regir estas cosas es el Banco de España, que no estaba pero cada uno que haga su juicio de valor".

-"De las cuentas de Bankia correspondientes al ejercicio 2011, la sensación es que eran poco creíbles y alejadas de la realidad, pero cuando se habla de contabilidad hay también juicios de valor".

-"Había la sensación de que si fracasaba Bankia fracasaba España, ese fue el gran error".

-"Los sip fueron una manera de ganar tiempo sin que entrara el Estado".

-"Yo quise parar la salida a Bolsa porque pensaba que no valía nada o valía poco, al no haber un gran inversor institucional extranjero".

-"El mercado no se creía que contabilizando los activos fiscales diferidos Bankia pudiera alcanzar los niveles de capital que necesitaba".

-"No creo que en la salida a Bolsa de Bankia hubiera dolo, fue un conjunto de circunstancias propiciadas por la política para salvar España".

-"La entidad natural que debe regir estas cosas es el Bancode España, que no estaba pero cada uno que haga su juicio de valor".