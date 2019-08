Los turistas toman precauciones, aunque ven Barcelona segura

Lara Malvesí

Barcelona, 23 ago (EFE).- Los turistas de Barcelona no sienten que la capital catalana sea más insegura que cualquier otra gran ciudad, aunque toman precauciones como colgarse las mochilas por delante porque han leído sobre los carteristas que operan en algunas zonas y además así se lo han aconsejado en sus hoteles.

En una terraza, a los pies de la Sagrada Familia, Barbara, estadounidense, empleada de una aerolínea, explica a Efe que se siente "muy segura" en Barcelona.

"Es como cualquier otra ciudad. Tienes cuidado de tus pertenencias y ya está. No creo que sea más peligroso que otros sitios y yo he viajado por todo el mundo", asegura esta turista nortamericana, que tras visitar la basílica se da un respiro junto a sus compañeras de viaje, Jannice y Robbie, tomando un refresco.

También para Adrián, turista soriano, "Barcelona es segura".

"Para nada tengo sensación de inseguridad", asegura antes de poner rumbo a su hotel tras un largo día para él y su pequeño de 3 años, que parece más cansado que fascinado por la obra de Gaudí.

Pocos de los turistas entrevistados por Efe estaban al corriente de las noticias sobre el aumento de robos u otros sucesos en la ciudad que han aparecido en diversos medios, incluidos algunos internacionales, tras los ocho apuñalamientos mortales de este verano, sucesos que para la alcaldesa Ada Colau son "puntuales", aunque otros hablen de "crisis de seguridad".

"Lo he leído, sí, que Barcelona es la ciudad donde hay más carteristas, por eso nos ponemos el bolso enfrente. Pero de momento no hemos visto nada ni nos ha pasado nada", ha explicado Olga, la hija mayor de una familia rusa que tras unos días en la capital catalana partirán hacia Calella para disfrutar de la playa.

A muchos más visitantes, en cambio, como a Jannelle, de Florida, las advertencias para tomar precauciones para evitar tirones de bolso u otros objetos, como relojes o cadenas, les han llegado del personal del hotel.

"Por eso llevo el bolso y la cámara aquí delante, pero vaya que ayer estuvimos en la Rambla, en el Puerto y la Barceloneta y todo fue bien", ha explicado la joven, que lleva un buen rato junto a su novio tratando de conseguir la mejor foto con el templo de la Sagrada Familia de fondo.

Allen y Wendy, de California, de viaje por España, han pasado por San Sebastián, Bilbao, Madrid y ahora Barcelona.

Viajeros frecuentes, inciden en que sí recibieron la advertencia específica sobre Barcelona y los carteristas antes de llegar.

"Madrid me pareció muy seguro, por ahora Barcelona también. No me atrevería a decir si más o menos", afirma a Efe, antes justo de alabar la belleza de la arquitectura de la ciudad y asegurar que piensa recomendar la capital catalana a sus vecinos y compañeros de trabajo.

En la página de la embajada francesa, Emmanuel, parisina, de visita a Barcelona con sus hijos preescolares, recuerda vagamente haber "leído algo" sobre "robo de carteras o así" en la ciudad condal.

"La verdad es que soy de París y me parece que sobre seguridad debe ser parecido. Hay que vigilar en el metro, pero sin más. Voy tranquilamente. Es una ciudad grande, eso es todo", apunta.

De entre la docena de entrevistados, la única que ha vivido un "susto" es Mónica, de Bolonia (Italia), que este jueves sorprendió a un nombre a punto de abrirle el bolso en el interior de un comercio, ha relatado, aunque finalmente no hubo que lamentar nada.

"¿Si es segura Barcelona? Pues más o menos", dice, tras contar el percance, que dice la está haciendo estar más en guardia el resto de sus días en la ciudad.

Por contra, su compatriota, Luca, de vacaciones en Barcelona con sus padres y su novia, asegura que su Roma natal "es más peligrosa" y dice que no le parece que haga falta elevar la atención a su alrededor porque "hay policía y mucha gente por todas partes".

"Bueno sí tengo cuidado con algo, con llevar una botella de agua porque hace mucho calor", añade. EFE

