La Fundación Minería y Vida defiende el sector tras la polémica levantada en Extremadura

La minería en España "es modélica, sostenible y no acepta infundadas acusaciones de ilegalidades", así de tajante se mostraba el secretario general de la Fundación Minería y Vida, César Luaces, quien salió en defensa del sector tras la publicación de un informe negativo del Observatorio de la Minería Impulsado por Ecologistas en Acción, un resultado que se está debatiendo en Extrmeadura.

César Luaces, ha destacado que "nadie pone en duda hoy día el valor esencial que tiene la minería para España y para Europa. Durante los últimos años, ha quedado evidenciada la excesiva dependencia de terceros en el suministro de materias primas críticas y, aún más, el papel indispensable que juegan estos elementos en la transición energética y digital. La UE importa el 100% de 17 de los 34 materiales denominados críticos".

Destacó que este sector agrupa a 3.755 empresas y 4.650 explotaciones mineras y fábricas; genera 319.00 empleos, 26.600 millones de euros en volumen de negocio y 11.800 millones en exportaciones; y que mantiene los más altos estándares de calidad, innovación, sostenibilidad y seguridad".

En la situación actual, destacó que Europa es consciente de la importancia de este sector, fruto de eso es la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea que lo pretende es "asegurar un suministro sostenible, consolidar las cadenas de suministro nacionales, reforzar el compromiso internacional desarrollando pactos beneficiosos para la UE y terceros países y promover una economía de materias primas más circular y más sostenible".

Como ejemplo destacó a Andalucía que mantiene una gran "riqueza minera" y que representa el 40% del valor de producción minera nacional, u dato que se eleva al 90% en el caso de la minería metálica.

Según Luaces, "no sólo los gobiernos están mostrando su apoyo al sector, también lo están haciendo las grandes compañías: desde entidades bancarias hasta instituciones geopolíticas, todas van poniendo en marcha iniciativas para poner en valor la minería y su entorno. De hecho, acaba de nacer la Coalición Social de Materias Primas, formada por más de 40 organizaciones, principalmente europeas, que persiguen la reducción, reutilización y reciclaje de materiales; y surgen asociaciones como Rigth to Repair, que persigue el objetivo de maximizar la circularidad de los productos que contengan materias primas críticas y luchar contra la obsolescencia programada". Algo que destacó no es suficiente para "algunas organizaciones ecologistas radicales y otros colectivos no cesan en su empeño de posicionar al sector como una industria contaminante e irrespetuosa con el medio ambiente".

No apostar por la minería, significa para Europa seguir dependiendo externamente de otros países y omitir "intencionadamente" que "cualquier explotación minera española está controlada permanentemente, no sólo por la administración minera, sino por la medioambiental y por otras muchas que también deciden sobre los requisitos necesarios del proyecto antes de su aprobación, trámite que dura años y que requiere decenas de permisos y licencias (evaluación de impacto ambiental, biodiversidad, plan de restauración, aguas, atmósfera, seguridad y salud, vías pecuarias, cultura, y un muy largo etcétera)".

La Fundación Minería y Vida recalca que "no olvidemos que, gracias a las materias primas minerales, los ciudadanos pueden tener absolutamente todo lo que les rodea: vivienda, alimentos, medios de transporte, hospitales, colegios, universidades, museos, televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, electricidad... Absolutamente todo. Por lo tanto, cuestionar indiscriminadamente a esta industria no tiene ningún fundamento".