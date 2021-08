CNMV.-BANCO SANTANDER, S.A. Sobre operaciones corporativas: fusiones, adquisiciones y otros

MADRID, 24 (CNMV) Acuerdo definitivo en virtud del cual Santander Holdings USA, Inc adquirirá las acciones ordinarias de Santander Consumer USA Holdings Inc que aún no poseía Información completa en: http://www.cnmv.es/Portal/Informacion-Privilegiada/AlDia-IP.aspx?lang=es .

WhatsApp Facebook Twitter Linkedin