CNMV.-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Informe anual de gobierno corporativo

MADRID, 12 (CNMV) La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2019 Información completa en: http://www.cnmv.es/portal/Otra-Informacion-Relevante/AlDia-OIR.aspx?lang=es .
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