Estos son los números de teléfono a los que nunca debes contestar: es una estafa

¿Alguna vez has recibido una llamada perdida de un número desconocido y has tenido la tentación de devolverla? ¡Cuidado! Podrías ser víctima del "timo de la llamada perdida" o 'wangiri' (llama-cuelga), una de las estafas más comunes y de la que las autoridades policiales llevan advirtiendo durante años. Estas llamadas provienen de países extranjeros como Albania o Costa de Marfil y están asociadas con tarifas especiales que pueden resultar en costes muy altos para quien devuelve la llamada. Además, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han utilizado las redes sociales para alertar sobre numerosos casos de phishing (técnicas fraudulentas para obtener datos personales y bancarios) y smishing (mensajes SMS falsos que contienen enlaces a sitios web fraudulentos). Es importante estar alerta y evitar devolver llamadas a números desconocidos para no caer en este engaño telefónico.